R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a m a t t i n a h o i n c o n t r a t o a N o l a , i n p r o v i n c i a d i N a p o l i , l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i d e l l a g i u s t i z i a a s s u n t i c o n i f o n d i P n r r . D a a n n i s e g u i a m o q u e s t a i n c r e d i b i l e v i c e n d a c h e r i g u a r d a i d e s t i n i d i 1 2 m i l a p e r s o n e , t r a c u i m o l t i s s i m i g i o v a n i , c h e a d o g g i v i v o n o u n a i n a c c e t t a b i l e c o n d i z i o n e d i p r e c a r i e t à e i n c e r t e z z a " . C o s ì i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d , M a r c o S a r r a c i n o . " E p p u r e i n u m e r i p a r l a n o c h i a r o : g r a z i e a l l o r o l a v o r o l ’ e f f i c i e n z a e l a c e l e r i t à d e l n o s t r o s i s t e m a g i u d i z i a r i o s o n o n o t e v o l m e n t e m i g l i o r a t e , s e n z a a t t e n d e r e l a r i f o r m a r e c e n t e m e n t e a p p r o v a t a d a l l a m a g g i o r a n z a c h e , p e r s t e s s a a m m i s s i o n e d e l m i n i s t r o N o r d i o , n o n m i g l i o r a l ' e f f i c i e n z a d e l l a g i u s t i z i a e i s u o i t e m p i d i g i u d i z i o . D i v e n t a d u n q u e i n c o m p r e n s i b i l e i l s i l e n z i o d e l g o v e r n o s u q u e s t a v i c e n d a e s u l l a n e c e s s i t à , v i s t i g i à i p r i m i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i , d i s t a b i l i z z a r e m i g l i a i a d i r i s o r s e f r e s c h e p e r l ' a m m i n i s t r a z i o n e g i u d i z i a r i a . I l P d c o n t i n u e r à a b a t t e r s i a l f i a n c o d i q u e s t i l a v o r a t o r i g i à c o n g l i e m e n d a m e n t i i n l e g g e d i b i l a n c i o c h e p r e s e n t e r e m o n e i p r o s s i m i g i o r n i a f f i n c h é t u t t i p o s s a n o e s s e r e s t a b i l i z z a t i " .