R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u q u a n t o r i p o r t a t o d a l F a t t o Q u o t i d i a n o c h e h a r i p r e s o i l D o m a n i , s e c o n d o c u i l e p a r o l e d i P a o l o B o r s e l l i n o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e i n m a g i s t r a t u r a s a r e b b e r o f a l s e , r i t e n g o c h e s i a m o d i f r o n t e a d u n a v e r a e p r o p r i a v e r g o g n a , a m p l i a t a d a l f a t t o c h e q u e s t e a f f e r m a z i o n i s o n o s t a t e r i l a n c i a t e i n v a r i e t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e . V e r g o g n a p e r c i ò i l F a t t o Q u o t i d i a n o , F o r m i g l i c h i e d a s c u s a d e l l e f a k e n e w s r i l a n c i a t e i n t e l e v i s i o n e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a l v o S a l l e m i , c o m p o n e n t e l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a .