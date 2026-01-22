R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l e a n t i c i p a z i o n i d e l l ’ i n c h i e s t a d i R e p o r t , i l s e t t i m a n a l e d i a p p r o f o n d i m e n t o g i o r n a l i s t i c o d i R a i T r e , e m e r g e c h e , n o n o s t a n t e n e l 2 0 2 4 a l c u n i u f f i c i g i u d i z i a r i a v e s s e r o s e g n a l a t o u f f i c i a l m e n t e l ’ e s i s t e n z a d i u n a p o s s i b i l e v u l n e r a b i l i t à n e i s i s t e m i i n f o r m a t i c i u t i l i z z a t i d a g i u d i c i e m a g i s t r a t i , l a v i c e n d a s a r e b b e s t a t a m e s s a a t a c e r e s u i n d i c a z i o n e p r o v e n i e n t e d a l l ’ E s e c u t i v o , f i n o a c o i n v o l g e r e P a l a z z o C h i g i " . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c o m m e n t a n d o l e a n t i c i p a z i o n i d e l l ’ i n c h i e s t a c h e s a r à t r a s m e s s a d o m e n i c a d a R e p o r t " . " S e c o n f e r m a t e - a g g i u n g e - q u e s t e a c c u s e p o n g o n o u n a q u e s t i o n e d i e s t r e m a g r a v i t à , p e r c h é i n c i d o n o d i r e t t a m e n t e s u l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a e s u l l a t u t e l a d e l l o S t a t o d i d i r i t t o . L a v i c e n d a s a r e b b e l e g a t a a l l ’ u t i l i z z o d i u n s o f t w a r e d i g e s t i o n e c e n t r a l i z z a t a , E c m / S c c m , i n s t a l l a t o a p a r t i r e d a l 2 0 1 9 s u c i r c a 4 0 . 0 0 0 c o m p u t e r d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a g i u s t i z i a , u t i l i z z a t i d a g i u d i c i e m a g i s t r a t i . U n s i s t e m a c h e , s e a t t i v a t o , c o n s e n t i r e b b e a c c e s s i d a r e m o t o a i d i s p o s i t i v i s e n z a c h e l ’ u t e n t e n e a b b i a c o n s a p e v o l e z z a e s e n z a l a s c i a r e t r a c c e v e r i f i c a b i l i . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a R e p o r t - p r o s e g u e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m - l ’ i n s t a l l a z i o n e o r i g i n a r i a d e l s i s t e m a s a r e b b e a v v e n u t a a l l ’ i n s a p u t a d e l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a i n c a r i c a a l l ’ e p o c a , A l f o n s o B o n a f e d e , c h e h a s p e c i f i c a t o c h e i l r u o l o d e l M i n i s t r o a t t i e n e a l l ’ i n d i r i z z o p o l i t i c o g e n e r a l e e n o n a l l e s c e l t e t e c n i c h e i n f o r m a t i c h e " . " C o m e è p o s s i b i l e c h e , d o p o l e s e g n a l a z i o n i f o r m a l i d e l 2 0 2 4 e i l c o i n v o l g i m e n t o d e i v e r t i c i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a g i u s t i z i a , n o n r i s u l t i n o e s s e r e s t a t e a v v i a t e v e r i f i c h e s t r u t t u r a t e n é a d o t t a t e m i s u r e c o r r e t t i v e , n o n o s t a n t e l a n a t u r a e s t r e m a m e n t e s e n s i b i l e d e l l e p o s t a z i o n i c o i n v o l t e e i r i s c h i e v i d e n t i p e r l a s e g r e t e z z a d e l l e i n d a g i n i ? I c o n s i g l i e r i d e l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a - a g g i u n g e R u o t o l o - h a n n o f o r m a l m e n t e c h i e s t o l ’ a p e r t u r a u r g e n t e d i u n a p r a t i c a d i a p p r o f o n d i m e n t o p r e s s o l a V I I C o m m i s s i o n e d e l C S M , c o m p e t e n t e i n m a t e r i a , p e r v e r i f i c a r e i p r e s i d i d i s i c u r e z z a a d o t t a t i e s c o n g i u r a r e i l r i s c h i o d i a c c e s s i a n o n i m i e i l l e c i t i a l l e p o s t a z i o n i d i l a v o r o d e i m a g i s t r a t i e d e l p e r s o n a l e d i c a n c e l l e r i a . Q u i n o n s i a m o d i f r o n t e a u n p r o b l e m a t e c n i c o d e l p a s s a t o . S i a m o d i f r o n t e a u n a s c e l t a c o m p i u t a n e l 2 0 2 4 , s a p e r e e n o n i n t e r v e n i r e . P e r q u e s t o - c o n c l u d e - c h i e d i a m o a l l a P r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i e a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , d i s p i e g a r e q u a n t o a c c a d u t o . L ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a n o n è n e g o z i a b i l e " .