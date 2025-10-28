R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s c h i o d i u n a p o l i t i c i z z a z i o n e d e l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a ? N o n è u n r i s c h i o , è u n a s c e l t a p r e c i s a d e l l ' a t t u a l e g o v e r n o c h e h a p o l i t i c i z z a t o u n a r i f o r m a , i l p a s s a g g i o d a u n a c a r r i e r a a l l ' a l t r a , c h e r i g u a r d a u n a m i n i m a p a r t e d e i m a g i s t r a t i e n o n r i g u a r d a l a v i t a d e i c i t t a d i n i . A v e r l a b u t t a t a n e l l ' a g o n e p o l i t i c o è s t a t a u n a s c e l t a d e l g o v e r n o " . L o d i c e E r n e s t o M a r i a R u f f i n i a l S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a .