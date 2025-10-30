Roma, 30 ott. (Adnkronos) - E stata approvata oggi una riforma che lItalia aspettava da tantissimo tempo e che realizza uno dei fondamenti della giustizia. Una riforma che non ha solo una enorme valenza politica, emblematica e ordinamentale, ma completa finalmente il principio del giusto processo contenuto in quella che è stata definita la Costituzione più bella del mondo, e soprattutto incide in profondità sulla vita dei cittadini e sulla convivenza civile. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Questa riforma è uno dei pilastri fondamentali del cambiamento che il governo Meloni sta imprimendo allItalia. Non può esserci realmente giustizia senza un autentico equilibrio tra le parti del processo, e non può esserci fiducia dei cittadini dello Stato senza una corretta amministrazione della giustizia. E una giornata storica, conclude.