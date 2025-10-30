R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ s t a t a a p p r o v a t a o g g i u n a r i f o r m a c h e l ’ I t a l i a a s p e t t a v a d a t a n t i s s i m o t e m p o e c h e r e a l i z z a u n o d e i f o n d a m e n t i d e l l a g i u s t i z i a . U n a r i f o r m a c h e n o n h a s o l o u n a e n o r m e v a l e n z a p o l i t i c a , e m b l e m a t i c a e o r d i n a m e n t a l e , m a c o m p l e t a f i n a l m e n t e i l p r i n c i p i o d e l g i u s t o p r o c e s s o c o n t e n u t o i n q u e l l a c h e è s t a t a d e f i n i t a l a ‘ C o s t i t u z i o n e p i ù b e l l a d e l m o n d o ’ , e s o p r a t t u t t o i n c i d e i n p r o f o n d i t à s u l l a v i t a d e i c i t t a d i n i e s u l l a c o n v i v e n z a c i v i l e ” . C o s ì E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à . “ Q u e s t a r i f o r m a è u n o d e i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l c a m b i a m e n t o c h e i l g o v e r n o M e l o n i s t a i m p r i m e n d o a l l ’ I t a l i a . N o n p u ò e s s e r c i r e a l m e n t e g i u s t i z i a s e n z a u n a u t e n t i c o e q u i l i b r i o t r a l e p a r t i d e l p r o c e s s o , e n o n p u ò e s s e r c i f i d u c i a d e i c i t t a d i n i d e l l o S t a t o s e n z a u n a c o r r e t t a a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a g i u s t i z i a . E ’ u n a g i o r n a t a s t o r i c a ” , c o n c l u d e .