R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I p a r l a m e n t a r i r i f o r m i s t i d e l P d v o t e r a n n o n o a l r e f e r e n d u m . " A b b i a m o v o t a t o s e m p r e c o n t r o i n q u e s t i d u e a n n i . U n n o c o n v i n t o . N o n è u n a p o s i z i o n e e s t e m p o r a n e a " , s p i e g a u n e s p o n e n t e d e l l ' a r e a d e m c h e s i è r i u n i t a a M i l a n o a f i n e o t t o b r e , q u e l l i c h e s i s o n o ' s t a c c a t i ' d a S t e f a n o B o n a c c i n i p e r i n t e n d e r s i . N o n s e m b r a s o r t i s c a n o e f f e t t o d u n q u e l e d i v e r s e ' s i r e n e ' c h e r i c h i a m a n o i r i f o r m i s t i a u n a s c e l t a d i v e r s a . D a u l t i m o o g g i s u l C o r r i e r e i l p o l i t o l o g o A n g e l o P a n e b i a n c o , s e c o n d o c u i " a d e g u a n d o s i a l l a l i n e a d e l l a s e g r e t a r i a , l a m i n o r a n z a d e l p a r t i t o r i n u n c i a a l l a p r o p r i a v o c a z i o n e l i b e r a l e " . L o r o , l a ' m i n o r a n z a d e l p a r t i t o ' , n o n l a v e d o n o c o s ì . T u t t a v i a n o n v i e n e s o t t o v a l u t a t o i l f a t t o c h e n e l m o n d o r i f o r m i s t a c i s i a u n a s e n s i b i l i t à p e r i l s ì a l l a r i f o r m a . A p a r t i r e d a L i b e r t à E g u a l e d i E n r i c o M o r a n d o e S t e f a n o C e c c a n t i , a s s o c i a z i o n e v i c i n a a i r i f o r m i s t i P d . E n o n s o l o , v i s t a l a p o s i z i o n e d i G o f f r e d o B e t t i n i . O d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a , A u g u s t o B a r b e r a , g i u r i s t a e d e x d e p u t a t o d e l P c i e d e l P d s , c h e o g g i s u l F o g l i o h a s p i e g a t o p e r c h é v o t e r à a f a v o r e d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . A n c h e p e r q u e s t o l ' a r e a r i f o r m i s t a d e m a u s p i c a c h e , p a s s a t e l e r e g i o n a l i e i l l a v o r o s u l l a m a n o v r a c h e s o n o l e p r i o r i t à d e l m o m e n t o , s i a p r a u n c o n f r o n t o n e l P d " s u c o m e i n t e n d e s t a r e n e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a " . S i a d a l p u n t o d i v i s t a o r g a n i z z a t i v o . D a l f a r e o n o n f a r e u n c o m i t a t o , t a n t o p e r c o m i n c i a r e . M a a n c h e n e l m e r i t o , s u l l a l i n e a d a d a r e a l l a c a m p a g n a . " L a l i n e a d e l l a r i f o r m a i n u t i l e , d e l r e f e r e n d u m c o m e a r m a d i d i s t r a z i o n e p e r n o n p a r l a r e d e i v e r i p r o b l e m i d e l P a e s e o l a l i n e a S c a r p i n a t o ? " . L a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , n o n è q u e l l a g r a d i t a d a i r i f o r m i s t i d e m .