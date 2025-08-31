R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l m i n i s t r o M u s u m e c i , s e c o n d o c u i i m a g i s t r a t i f a r e b b e r o i ‘ k i l l e r ’ , s o n o g r a v i s s i m e e p e r i c o l o s e . N o n è a c c e t t a b i l e c h e u n r a p p r e s e n t a n t e d e l G o v e r n o u t i l i z z i e s p r e s s i o n i s i m i l i p e r a t t a c c a r e u n p o t e r e d e l l o S t a t o c h e l a C o s t i t u z i o n e v u o l e a u t o n o m o e i n d i p e n d e n t e " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e E n z a R a n d o , r e s p o n s a b i l e L e g a l i t à e l o t t a a l l e m a f i e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " D e l e g i t t i m a r e l a m a g i s t r a t u r a - a g g i u n g e - s i g n i f i c a c o l p i r e a l c u o r e l o S t a t o d i d i r i t t o e m i n a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l e i s t i t u z i o n i . N o n è l a p r i m a v o l t a c h e d a l G o v e r n o a r r i v a n o a t t a c c h i d i q u e s t o g e n e r e , e d è e v i d e n t e u n d i s e g n o v o l t o a i n d e b o l i r e i l r u o l o d e i g i u d i c i e a c r e a r e u n o s c o n t r o p e r m a n e n t e t r a p o l i t i c a e g i u s t i z i a . S o n o c o l p i d i r e t t i c o n t r o l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a e i l p r i n c i p i o d e l l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i , c a r d i n i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . C h i g o v e r n a d o v r e b b e r i s p e t t a r e l e i s t i t u z i o n i , n o n d e l e g i t t i m a r l e " .