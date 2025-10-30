R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n i l v o t o i n S e n a t o d i o g g i , l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e p e r m a g i s t r a t i d i v e n t a u n o b i e t t i v o s e m p r e p i ù v i c i n o : u n a l t r o p u n t o d e l p r o g r a m m a e l e t t o r a l e s o d d i s f a t t o , p o i s a r a n n o g l i i t a l i a n i a d e c i d e r e . S i a m o i n f a t t i p r o n t i p e r i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o d a l q u a l e s i s t a b i l i r à q u a n t o a l t a s i a l a v o g l i a d i c a m b i a m e n t o d e l l a c o m u n i t à n a z i o n a l e . S e l a r i f o r m a d i v e n t e r à n o r m a , l ’ I t a l i a s i a l l i n e e r à c o n m o l t e d e m o c r a z i e l i b e r a l i c h e h a n n o g i à s c e l t o d i a d o t t a r e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i . A n c o r p i ù i m p o r t a n t e è i l s o r t e g g i o d e i c o m p o n e n t i d e l C s m , m e t o d o c h e m i r a a p r o s c i u g a r e i l p o t e r e i n t e r d i t t i v o d e l l e c o r r e n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a , u n a d e f o r m a z i o n e d e l s i s t e m a c h e n o n t r a n q u i l l i z z a i c i t t a d i n i ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .