R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o s i a i n c o r s o u n r i a s s e t t o d e l l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i , n o n s o l o i n I t a l i a " e " n e l r i s p e t t o d e l l e p r e r o g a t i v e c o s t i t u z i o n a l i d i t u t t i , d e v e e s s e r e c h i a r o c h e n e l l e d e m o c r a z i e i l p o t e r e d i r a p p r e s e n t a n z a e d i s c e l t a s p e t t a a l l a p o l i t i c a e n e l l o s t e s s o t e m p o d e v e e s s e r e a s s o l u t a m e n t e c h i a r o c h e l a m a g i s t r a t u r a h a i l d i r i t t o d i e s p r i m e r e l e p r o p r i e v a l u t a z i o n i . C i ò d e v e a v v e n i r e c o n i l d i a l o g o e d e v i t a n d o r e c i p r o c h e d e l e g i t t i m a z i o n i . M i a u g u r o c h e i l r e f e r e n d u m s i a u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o s u l p i a n o t e c n i c o " . L o d i c e a l C o r r i e r e d e l l a s e r a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C s m F a b i o P i n e l l i . " I l d o v e r e n o s t r o , d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , d e l l a p o l i t i c a e d e l l a m a g i s t r a t u r a è f a r c a p i r e a i c i t t a d i n i s e p r e f e r i s c o n o o p p u r e n o u n p m s e p a r a t o o p i ù v i c i n o a l g i u d i c e t e r z o i m p a r z i a l e , s e v o g l i o n o i l s o r t e g g i o d i p a r t e d e i c o m p o n e n t i d e i d u e C s m e d e l l ’ A l t a c o r t e d i s c i p l i n a r e e , a n c h e r i s p e t t o a l r u o l o d e l l e c o r r e n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a , s e p r e f e r i s c o n o u n o r g a n o d i s c i p l i n a r e c o m p l e t a m e n t e s e p a r a t o o n o " , s p i e g a P i n e l l i a p r o p o s i t o d e l r e f e r e n d u m . I m a g i s t r a t i i n p i a z z a n o n l a c o n v i n c o n o ? " P e n s o c h e s i a u n e r r o r e . L a m a g i s t r a t u r a n a s c e p e r r i s o l v e r e i c o n f l i t t i , n o n p e r f a r n e p a r t e . C r e d o c h e d e b b a e v i t a r e d i c a d e r e n e l l ’ a g o n e p o l i t i c o r i s c h i a n d o d i c o n f o n d e r s i c o n u n a p a r t e p o l i t i c a " , r e p l i c a .