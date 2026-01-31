M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - - " G i à l e p r i m i s s i m e , l i m i t a t e a p p l i c a z i o n i d e l l a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l n o s t r o s e t t o r e h a n n o e v i d e n z i a t o n o t e v o l i r i s c h i e n e c e s s i t à d i a t t e n t o c o n t r o l l o : p e n s i a m o a c h e c o s a p u ò a c c a d e r e c o n i l r i c o r s o a l l ' u s o m a s s i c c i o e i n c o n t r o l l a t o d e l l a I a n o n c o r r e t t a m e n t e i m p l e m e n t a t a n e l l a r e d a z i o n e d e g l i a t t i p r o c e s s u a l i " . L o s o s t i e n e l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o F r a n c e s c a N a n n i n e l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o . " L e p r o s p e t t i v e s o n o i n c e r t e s o p r a t t u t t o i n m a n c a n z a d i u n o r i z z o n t e d i s e n s o , n e l n o s t r o c a s o u n l i m i t e c o m u n e r i c o n o s c i u t o e a c c e t t a t o d a i v a r i o p e r a t o r i , p a r t i c o l a r m e n t e u t i l e p e r m u o v e r s i i n u n a s o c i e t à c o m p l e s s a e d i s o r d i n a t a c h e n o n p u ò e s s e r e r i d o t t a a d u n c o d i c e b i n a r i o n e l t e n t a t i v o d i s e m p l i f i c a r e i l r e a l e " a g g i u n g e . " C o n c r e t a m e n t e o c c o r r e p o i d o m a n d a r s i a n c h e s e i m a g i s t r a t i i t a l i a n i s i a n o p r e p a r a t i a i n t e r p r e t a r e e a p p l i c a r e i r a p i d i p r o g r e s s i d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a , c o n i l r i s c h i o d i f i n i r e o s t a g g i , o a d d i r i t t u r a v i t t i m e d e l s a p e r e t e c n i c o e s c i e n t i f i c o e g r a v i r i p e r c u s s i o n i s u i d i r i t t i d e g l i i m p u t a t i e , d i n u o v o , s u l l a c r e d i b i l i t à d e l p r o c e s s o " s p i e g a . " D i f r o n t e a q u e s t e t e m i b i l i s f i d e n e l b r e v e p e r i o d o v e d o p r o p o r r e s o l o s e p a r a z i o n i e t e n s i o n i m e n t r e t u t t i g l i o p e r a t o r i d o v r e b b e r o e s s e r e i m p e g n a t i a r i n n o v a r e l ' i d e a d e l l a g i u s t i z i a c o m e v a l o r e , i n q u a n t o t a l e i n g r a d o d i s u p e r a r e l a s e m p l i c e i d e a d i p i a c e r e o c o n v e n i e n z a d e i s i n g o l i e c a p a c e d i c o s t i t u i r e u n p a r a m e t r o o r i e n t a t i v o u t i l e a c o n t r a s t a r e l o s m a r r i m e n t o c o n t e n u t i s t i c o c h e c a r a t t e r i z z a i l n o s t r o p e r i o d o " , c o n c l u d e .