M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e i l w e b , " h a n n o o r m a i c e s s a t o d i t r a s m e t t e r e , c i o è v e i c o l a r e i n f o r m a z i o n i m a f o r m a n o p r o p r i e v e r i t à , s p e s s o f r a l o r o c o n t r a s t a n t i , a l l a r i c e r c a d i v e l o c i a d e s i o n i e c o n s e n s i " . L o s o s t i e n e l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o F r a n c e s c a N a n n i n e l s u o d i s c o r s o p r o n u n c i a t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o g i u d i z i a r i o . " C o m e t e s t i m o n i a t o d a a l c u n i , r e c e n t i e v i c i n i e s e m p i d i c r o n a c a " , - i l r i f e r i m e n t o i m p l i c i t o è a l c a s o G a r l a s c o - " n e c o n s e g u e l o s t r a z i o d e l l a v e r i t à g i u d i z i a l m e n t e a c c e r t a t a i n u n g i o c o d i s p e c c h i i n c u i a l l a r e a l t à s i s o v r a p p o n e l a s u a r a p p r e s e n t a z i o n e , a l l u n g o e i n a d e g u a t o p r o c e s s o d a s v o l g e r s i n e i t r i b u n a l i v e n g o n o a n t e p o s t i s p a z i d i d i s c u s s i o n e d o v e l a f o n d a t e z z a d e l l e n o t i z i e n o n è a s s i c u r a t a e a v o l t e n e p p u r e è p e r s e g u i t a , d o v e l a s e n s a z i o n e e l ' e m o z i o n e p r e n d o n o i l p o s t o d e l l a f i d u c i a e d e l l ' e s p e r i e n z a " s p i e g a . " N e l n o s t r o a m b i e n t e l e c o n s e g u e n z e q u a n t o a p e r d i t a d i c r e d i b i l i t à e g e n e r a l e d i s i s t i m a s o n o d i s a s t r o s e p e r t u t t e l e c a t e g o r i e e , n e i c a s i p i ù e c l a t a n t i , s i p o s s o n o t r a d u r r e i n u n a d e l e g i t t i m a z i o n e g e n e r a l e d e l s i s t e m a c o m e s t r u m e n t o d i c o m p o s i z i o n e d e i c o n f l i t t i , c o n d i z i o n e a l l a b a s e d i a l c u n i p e r i c o l o s i f e n o m e n i d i d e v i a n z a " c o n c l u d e l a p g N a n n i .