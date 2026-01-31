M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - C r e s c o n o i n m o d o " s i g n i f i c a t i v o " - c o n a z i o n i " e s t r e m a m e n t e v i o l e n t e " - i r e a t i c h e v e d o n o p r o t a g o n i s t i i m i n o r e n n i , i l s o v r a f f o l l a m e n t o d e l c a r c e r e B e c c a r i a i n c i d e n e l l ’ a u m e n t o d i e p i s o d i d i o l t r a g g i o e r e s i s t e n z a a p u b b l i c o u f f i c i a l e ( d a 2 0 0 l ’ a n n o a 4 0 0 e p i s o d i ) , m a i l d i s a g i o n o n h a s o l o i l v o l t o d e g l i s t r a n i e r i . P e r l a p r i m a v o l t a n e g l i u l t i m i a n n i l a P r o c u r a p e r i m i n o r e n n i r i l e v a i s c r i z i o n i p e r o m i c i d i e f e m m i n i c i d i a c a r i c o d i r a g a z z i “ i n f r a d i c i o t t e n n i ” . S o n o a l c u n i d e i d a t i o f f e r t i d a l l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o g i u d i z i a r i o . “ S i r i t i e n e u t i l e e v i d e n z i a r e c h e , m e n t r e l ' a u m e n t o e l ' e l e v a t o n u m e r o d e i r e a t i p r e d a t o r i , e i n p a r t i c o l a r e s c i p p i e r a p i n e , s i a d a a s c r i v e r e a l l a i m p o r t a n t e p r e s e n z a d i m i n o r i s t r a n i e r i n o n a c c o m p a g n a t i c h e i l s i s t e m a n o n r i e s c e a d a s s o r b i r e c o n a d e g u a t i p r o g r a m m i d i a c c o g l i e n z a , n o n c h é a m i n o r i d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e d e l l e p e r i f e r i e l o m b a r d e , n e s s u n o d e i q u a t t r o p r o c e d i m e n t i p e r o m i c i d i o ( d e l l ’ u l t i m o a n n o , n d r ) è a s c r i v i b i l e a t a l i t i p o l o g i e d i r a g a z z i , t r a t t a n d o s i p i u t t o s t o d i r a g a z z i i t a l i a n i o d i m i n o r i d i o r i g i n i s t r a n i e r e m a c h e n o n r i s u l t a v a n o i n s e r i t i i n g r u p p i d e v i a n t i d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e ( i c o s i d d e t t i ‘ m a r a n z a ' ) " c o n c l u d e N a n n i .