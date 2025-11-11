Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Nicola Gratteri merita rispetto, stima e riconoscenza per la sua costante lotta contro la criminalità organizzata, ma la tesi che egli sostiene per contrastare la riforma costituzionale della separazione delle carriere non può essere assolutamente condivisa. Il procuratore di Napoli insiste infatti nellaffermare, contro ogni evidenza, che lobiettivo della riforma è quello di subordinare il pubblico ministero allesecutivo. Basta leggere la nuova formulazione dellarticolo 104 della Costituzione per avere la dimostrazione che è fatta salva lautonomia e lindipendenza sia dei magistrati giudicanti, sia dei magistrati requirenti". Così il deputato di Fratelli dItalia Andrea Pellicini, componente commissione Giustizia della Camera. "Se dunque le affermazioni di Gratteri si scontrano con la realtà, il suo non può che essere un inaccettabile processo alle intenzioni. Inaccettabile perché la sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo non potrebbe essere attuata surrettiziamente, ma richiederebbe unaltra riforma della Costituzione, che nessuno si sogna di fare", conclude.