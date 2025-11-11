R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N i c o l a G r a t t e r i m e r i t a r i s p e t t o , s t i m a e r i c o n o s c e n z a p e r l a s u a c o s t a n t e l o t t a c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , m a l a t e s i c h e e g l i s o s t i e n e p e r c o n t r a s t a r e l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n p u ò e s s e r e a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s a . I l p r o c u r a t o r e d i N a p o l i i n s i s t e i n f a t t i n e l l ’ a f f e r m a r e , c o n t r o o g n i e v i d e n z a , c h e l ’ o b i e t t i v o d e l l a r i f o r m a è q u e l l o d i s u b o r d i n a r e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o a l l ’ e s e c u t i v o . B a s t a l e g g e r e l a n u o v a f o r m u l a z i o n e d e l l ’ a r t i c o l o 1 0 4 d e l l a C o s t i t u z i o n e p e r a v e r e l a d i m o s t r a z i o n e c h e è f a t t a s a l v a l ’ a u t o n o m i a e l ’ i n d i p e n d e n z a s i a d e i m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i , s i a d e i m a g i s t r a t i r e q u i r e n t i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n d r e a P e l l i c i n i , c o m p o n e n t e c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a . " S e d u n q u e l e a f f e r m a z i o n i d i G r a t t e r i s i s c o n t r a n o c o n l a r e a l t à , i l s u o n o n p u ò c h e e s s e r e u n i n a c c e t t a b i l e p r o c e s s o a l l e i n t e n z i o n i . I n a c c e t t a b i l e p e r c h é l a s o t t o p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o a l p o t e r e e s e c u t i v o n o n p o t r e b b e e s s e r e a t t u a t a s u r r e t t i z i a m e n t e , m a r i c h i e d e r e b b e u n ’ a l t r a r i f o r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e , c h e n e s s u n o s i s o g n a d i f a r e " , c o n c l u d e .