R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e o g g i d a l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o a l C o r r i e r e d e l l a S e r a c o n f e r m a n o , i n m o d o s e m p r e p i ù e s p l i c i t o , l a v o l o n t à d i p o l i t i c i z z a r e l a g i u s t i z i a e d i r i d i m e n s i o n a r e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a " . C o s ì l a r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P d , l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a , D e b o r a S e r r a c c h i a n i . " D a l l e p a r o l e d e l m i n i s t r o e m e r g e c h i a r a m e n t e u n d i s e g n o c h e p u n t a a i n d e b o l i r e i l r u o l o d e l l a m a g i s t r a t u r a , ' s p u n t a n d o l e l e u n g h i e ' , p e r c o n s e n t i r e a l p o t e r e p o l i t i c o d i a g i r e s e n z a i l n e c e s s a r i o e q u i l i b r i o d e i c o n t r o l l i . N o n s o l o : N o r d i o a r r i v a p e r s i n o a t e o r i z z a r e l e m o d a l i t à d i q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , s o s t e n e n d o c h e u n a g i u s t i z i a p i e g a t a a l l a p o l i t i c a p o s s a e s s e r e u t i l e o g g i a u n a p a r t e e d o m a n i a l l ’ a l t r a " . " S i t r a t t a d i u n a c o n c e z i o n e g r a v e e i n a c c e t t a b i l e , c h e t r a d i s c e l o s p i r i t o d e l l a C o s t i t u z i o n e e m i n a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . L a g i u s t i z i a n o n è e n o n d e v e m a i d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o n e l l e m a n i d e l l a p o l i t i c a . D i f e n d e r e l a s u a i n d i p e n d e n z a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l e g a r a n z i e d e i c i t t a d i n i c h e c o n q u e s t a r i f o r m a , c o m e c i s p i e g a i l m i n i s t r o , n o n s a r a n n o p i ù e g u a l i d a v a n t i a l l a l e g g e ” .