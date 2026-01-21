R o m a , 2 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n a i n c h i e s t a d i R e p o r t s u i P c d e i m a g i s t r a t i s o t t o p o s t i a c o n t r o l l o d a r e m o t o d a l 2 0 2 4 s u i n d i c a z i o n i d i p a l a z z o C h i g i e i l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a . S e è v e r o l a i n v i t i a m o a d i m e t t e r s i , s e n o n è i n g r a d o d i d i f e n d e r e i l s i s t e m a g i u s t i z i a i n I t a l i a e l a C o s t i t u z i o n e , e v o g l i a m o c h e v e n g a i n a u l a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a r i f e r i r e s u q u e s t o f a t t o g r a v i s s i m o . I l c o n t r o l l o d e l l a m a g i s t r a t u r a e d e l l a l i b e r a i n f o r m a z i o n e v u o l d i r e r e g i m e n o n d e m o c r a z i a " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e l P d , a l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o d o p o l e s u e c o m u n i c a z i o n i s u l l a a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a G i u s t i z i a .