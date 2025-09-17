R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - S e d u t a f i u m e a l l a C a m e r a s u l l a r i f o r m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . N e l l a n o t t e a g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e l d i b a t t i t o s o n o s t a t i s o l t a n t o i d e p u t a t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c h e s o n o i n t e r v e n u t i i n b l o c c o . M e n t r e q u e s t a m a t t i n a , d o p o l a p a u s a t e c n i c a d e l l e 7 . 3 0 , i l a v o r i s i s o n o f e r m a t i p e r l ’ a s s e n z a d e l g o v e r n o i n a u l a : " U n a d i m o s t r a z i o n e d e l l a s c a r s a a t t e n z i o n e c o n c u i l a m a g g i o r a n z a t r a t t a u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e l a s u a s t e s s a p r o p a g a n d a d e f i n i s c e ' e p o c a l e ' " , s o t t o l i n e a i l P d . " Q u e l l a i n c o r s o è u n a f o r z a t u r a g r a v i s s i m a , d e c i s a d a l l a m a g g i o r a n z a e i n s p i e g a b i l m e n t e a v a l l a t a d a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a - h a s o t t o l i n e a t o l a c a p o g r u p p o d e l P d , C h i a r a B r a g a , i n t e r v e n e n d o i n a u l a - c h e h a p i e g a t o i l c a l e n d a r i o p a r l a m e n t a r e a l l ’ a g e n d a d e l l a p r o p a g a n d a d e l l ’ e s e c u t i v o " . I l t e s t o i n d i s c u s s i o n e , h a n n o p i ù v o l t e r i b a d i t o i d e m o c r a t i c i , è i d e n t i c o a q u e l l o u s c i t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i : " N e s s u n a s c o l t o , n e s s u n c o n f r o n t o , n e s s u n a m o d i f i c a . U n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e t r a t t a t a c o m e u n d e c r e t o l e g g e , c o n a r r o g a n z a e c h i u s u r a t o t a l e , p r o p r i o s u u n t e m a c h e r i g u a r d a l e g a r a n z i e f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " . I n m a t t i n a t a i n t e r v e r r à i n a u l a l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n p e r r i b a d i r e l ’ o p p o s i z i o n e f e r m a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " I l P d - h a n n o s o t t o l i n e a t o l e d e p u t a t e e i d e p u t a t i - c o n t i n u e r à a b a t t e r s i p e r u n a g i u s t i z i a p i ù v e l o c e , a c c e s s i b i l e e g i u s t a , d a v v e r o a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i . S t a n n o c a l p e s t a n d o l a C o s t i t u z i o n e , f e r m i a m o l i c o n u n n o " .