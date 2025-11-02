R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a p a r t i t a è t o t a l m e n t e p o l i t i c a " . L o d i c e a l F a t t o q u o t i d i a n o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l M 5 s S t e f a n o P a t u a n e l l i a p r o p o s i t o d e l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . " P e r c h é q u e s t a è e r e s t e r à l ’ u n i c a r i f o r m a d i q u e s t o g o v e r n o . I l p r e m i e r a t o è f e r m o , l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a è m o r t a e i l p o n t e s u l l o S t r e t t o n o n s i f a r à . P u n t a n o t u t t o s u q u e s t o , c o n u n d i s e g n o d i l e g g e s u c u i i l P a r l a m e n t o n o n h a t o c c a t o p a l l a . I l t e s t o è u s c i t o d a l l e C a m e r e u g u a l e a c o m e v i e r a e n t r a t o , e c i ò n o n h a p r e c e d e n t i n e l l a s t o r i a d e l l e r i f o r m e c o s t i t u z i o n a l i " , d i c e P a t u a n e l l i . S e d o v e s s e v i n c e r e i l n o , G i o r g i a M e l o n i d o v r e b b e d i m e t t e r s i ? " Q u e s t a è l ’ u n i c a r i f o r m a c h e p o t r e b b e r o p o r t a r e a c a s a . S e d o v e s s e r o p e r d e r e , c o m e f a r e b b e r o a d a n d a r e a v a n t i ? " , r i s p o n d e l ' e s p o n e n t e d e l M 5 s .