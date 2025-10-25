R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i è l a g i o r n a t a c o n l a q u a l e f o r m a l m e n t e e s o s t a n z i a l m e n t e i n i z i a m o i l d i b a t t i t o s u l r e f e r e n d u m c h e c e r t a m e n t e c i s a r à . I l n o s t r o p r i m o i n t e n d i m e n t o è q u e l l o d i f a r c a p i r e a t u t t i - a n c h e a c h i n o n l o v u o l e c a p i r e - c h e n o i n o n f a c c i a m o u n a b a t t a g l i a p o l i t i c a . È f a c i l e i n q u a d r a r e i l p r o b l e m a s u u n t e m a p o l i t i c o , i n v e c e n o i n o n f a c c i a m o b a t t a g l i e p o l i t i c h e ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i ( A n m ) C e s a r e P a r o d i a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l ' a s s o c i a z i o n e i n c o r s o a R o m a . " S i a m o q u i a d i f e s a d i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i n e i q u a l i c r e d i a m o f o n d a m e n t a l m e n t e t u t t i e i n g r a n d e m i s u r a . O v v i a m e n t e c i s a r a n n o a n c h e d e i p a r t i t i c h e p o t r a n n o c o n d i v i d e r e q u e s t ' i d e a e a l t r i c h e l o o p p o r r a n n o , m a n o i p a r l i a m o a i c i t t a d i n i , a t u t t i i c i t t a d i n i d i t u t t i i p a r t i t i e d i t u t t a l ' I t a l i a - h a c o n c l u s o - C r e d i a m o c h e l e d e c i s i o n i c h e i c i t t a d i n i p r e n d e r a n n o d e b b a n o a v v e n i r e s u l l a b a s e d i u n a c o n o s c e n z a e f f e t t i v a d e i p r o b l e m i e n o n d i p r e g i u d i z i i d e o l o g i c i " .