R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r c h é o g g i c i s i a m o a s t e n u t i ? “ A l l a r i f o r m a m a n c a n o d e l l e c o s e i m p o r t a n t i , n o n c ’ è r i f e r i m e n t o s u t e m a o b b l i g a t o r i e t à a z i o n e p e n a l e c o s ì c o m e n o n c i c o n v i n c e i l t e m a d e l s o r t e g g i o . P a r a d o s s a l m e n t e l a n o s t r a c r i t i c a a l g o v e r n o è p e r u n ’ a s s e n z a d i c o r a g g i o ” . L o d i c e a R a i R a d i o 1 , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , l a s e n a t r i c e e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o I t a l i a V i v a i n S e n a t o R a f f a e l l a P a i t a , i n t e r v i s t a t a d a G i o r g i o L a u r o e G e p p i C u c c i a r i .