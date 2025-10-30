R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d i q u e s t a r i f o r m a p e r c h é m a n t e n i a m o l ’ i m p e g n o p r e s o c o n i c i t t a d i n i s a p e n d o c h e è u n p r i m o p a s s o p e r m i g l i o r a r e i l s i s t e m a d e l l a g i u s t i z i a d i q u e s t o P a e s e . e r a u n p a s s o n e c e s s a r i o , s e n e p a r l a v a d a t r e n t ’ a n n i e o g g i f i n a l m e n t e s i a m o a r r i v a t i a l l a f a s e f i n a l e ” . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a G i u s t i z i a A n d r e a O s t e l l a r i , d e l l a L e g a , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . “ S u l t e m a d e l s o r t e g g i o - p r o s e g u e - c i s a r a n n o d u e m o d a l i t à d i v e r s e . I l s o r t e g g i o s e c c o p e r i m e m b r i t o g a t i e u n s o r t e g g i o t e m p e r a t o p e r i m e m b r i l a i c i . Q u e s t o r i s u l t a g i à s c r i t t o c o n l a r i f o r m a e c r e d o c h e s a r à d i f f i c i l e i n t e r v e n i r e c o n m o d a l i t à d i v e r s e d a q u e l l e s c r i t t e . F o r s e l ’ A n m a v r e b b e f a t t o b e n e a s e d e r s i a l t a v o l o s e n z a a b b a n d o n a r l o e p r o p o r r e i n q u e l l a s e d e s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e , e q u e s t o n o n è s t a t o f a t t o ” . “ È u n a r i f o r m a i n l i n e a c o n i l p r i n c i p i o d e l l a C o s t i t u z i o n e e i n l i n e a c o n i l p r o c e s s o a c c u s a t o r i o c h e n o n a b b i a m o i n v e n t a t o n o i m a c h e e r a s t a t o i d e a t o , d i s c u s s o e p o r t a t o a v a n t i d a u n c e r t o V a s s a l l i c h e d i s i c u r o n o n e r a u o m o d i d e s t r a ” , c o n c l u d e .