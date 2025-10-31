R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a e i n p a r t i c o l a r e s u l s o r t e g g i o d o b b i a m o d i r e c h e h a v i n t o B e p p e G r i l l o , n e l s e n s o c h e s e ' u n o v a l e u n o ' d o b b i a m o a s p e t t a r c i a n c h e u n P a r l a m e n t o s c e l t o c o n l a t o m b o l a c o m e p r o s s i m o p a s s a g g i o . L ' i d e a c h e s i a l a s o r t e a s c e g l i e r e c h i d e v e g o v e r n a r e è u n p r e c e d e n t e a b b a s t a n z a s i n g o l a r e . C r e d o c h e q u e s t a r i f o r m a a c u i r à t u t t i i p r o b l e m i c h e p r e t e n d e d i r i s o l v e r e . S i d i c e c h e l a p a r i t à d e l l e p a r t i n e l p r o c e s s o a u m e n t i l e g a r a n z i e m a c r e d o c h e s i a e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o p e r c h é u n c o r p o s e p a r a t o d i P u b b l i c i m i n i s t e r i r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n l u o g o d e l l a c o m p e t i z i o n e i n q u i s i t o r i a , d o v e s i f a c a r r i e r a p e r e s s e r e p i ù p r o l i f i c i n e l l a p r o d u z i o n e d e i p r o c e d i m e n t i " . C o s ì l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o , a P o r t a a P o r t a s u R a i 1 . " E p o i c ' è u n t e m a m e t o d o l o g i c o - p r o s e g u e - l a d e s t r a h a m e s s o l e m a n i s u u n a c o s a c h e e r a s t a t a f a t t a d a p e r s o n a g g i c o m e G i o v a n n i L e o n e , V a l i a n i , M o r o , D o s s e t t i , d a c h i s i è o c c u p a t o d e l T i t o l o I V c o n u n a f i n e z z a d i a r g o m e n t a z i o n i . L a C o s t i t u z i o n e o g g i v i e n e c a m b i a t a c o n q u a t t r o p a s s a g g i p a r l a m e n t a r i n e i q u a l i n o n è s t a t a m o d i f i c a t a u n a v i r g o l a p e r c h é i l P a r l a m e n t o è s t a t o s o s t a n z i a l m e n t e e s p r o p r i a t o . I C o s t i t u e n t i v o l l e r o c h e c i s i p e n s a s s e b e n e e c h e n o n f o s s e r o c o s e i m p o s t e d a u n a m a g g i o r a n z a s u u n a m i n o r a n z a m a c h e s i c e r c a s s e u n a c c o r d o p i ù a m p i o . I n v e c e s i è s c e l t o d i r e a l i z z a r e u n p u n t o p r o g r a m m a t i c o d i u n a d e l l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a " . " U n C S M f a t t o s o l o d a P M r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n p r o b l e m a p e r c h é s o t t r a t t o t o t a l m e n t e a q u a l s i a s i t i p o d i c o n t r o l l o e d i i n d i r i z z o . G l i e c c e s s i d i q u e s t i a n n i s o n o s t a t i s p e s s o t e m p e r a t i d a u n C S M d i c u i f a c e v a n o p a r t e g i u d i c a n t i e P M " . " I n q u e s t o m o d o s i m e t t e s o t t o s c a c c o l a m a g i s t r a t u r a e s e r c i t a n d o u n a p r e s s i o n e n e l m o m e n t o i n c u i s i s f a s c i a l ' a u t o g o v e r n o . È c h i a r o c h e u n C S M f a t t o s o l o d i P M n o n p o t r à r i m a n e r e c o s ì p e r c h é r i s c h i a d i e s s e r e u n a s c h e g g i a i m p a z z i t a . S a r a n n o u n t u t t ' u n o c o n l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a c h e r i s p o n d e a d u n p o t e r e g e r a r c h i c o . O r a v e d r e m o i n t e l e v i s i o n e c e n t i n a i a d i e r r o r i g i u d i z i a r i , a p a r t i r e d a G a r l a s c o . P o t r e m m o f a r e d e g l i s p e c i a l i c o n g l i s t e s s i e r r o r i i n P a e s i d o v e v i g e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . N e g l i S t a t i U n i t i v e n g o n o p a t t e g g i a t i i l 9 4 % c i r c a d e i p r o c e d i m e n t i p e r c h é i l d i f e n s o r e c o n s i g l i a a n c h e a g l i i n n o c e n t i d i f a r l o , f o r s e p e r c h é i l P M è p i ù f o r t e d e i g i u d i c i " , c o n c l u d e .