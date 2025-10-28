R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a q u e s t i o n e d e l p r o s s i m o R e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a , i l p r o b l e m a n o n è t a n t o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , m a c o m e v i e n e r i s o l t a l a s e p a r a z i o n e c h e p o t e v a e s s e r e p o r t a t a a c o m p i m e n t o c o n l e g g e o r d i n a r i a , i n u n q u a d r o n e l q u a l e g i à i l p a s s a g g i o d a u n a c a r r i e r a a l l ' a l t r a è m o l t o l i m i t a t o . I o p e n s o c h e d u e C o n s i g l i S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a , c o s ì c o m e p r e v i s t o n e l l a p r o p o s t a d e l c e n t r o d e s t r a , s i a n o u n p e r i c o l o d i r a d d o p p i o d e l c o r r e n t i s m o e d e g l i e l e m e n t i c o r p o r a t i v i d e n u n c i a t i d a l c e n t r o d e s t r a s t e s s o , c o n u n r i s c h i o f o r t e : c i o è d i a v e r e u n c o r p o d i P u b b l i c i M i n i s t e r i n o n i n c l u s o n e l l a g i u r i s d i z i o n e , c h e c o m p e t e o s i i n t e g r a c o n l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a , a c u e n d o i l c a r a t t e r e p o l i z i e s c o d e l l ' a t t i v i t à d e l P u b b l i c o M i n i s t e r o " . C o s ì l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o , i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l . " S e l a c a r r i e r a v i e n e a e s s e r e c o s t r u i t a e s c l u s i v a m e n t e s u l l a b a s e d e l l a c a p a c i t à d i s a p e r i n n e s c a r e u n p r o c e d i m e n t o - p r o s e g u e - l a c o m p e t i z i o n e s a r à a c h i i n n e s c a p i ù p r o c e d i m e n t i . S e g l i " i n v a s a t i " , c h e i n q u e s t i a n n i c i s o n o s t a t i , s o n o s t a t i c o n t e n u t i d e n t r o u n a u t o g o v e r n o c h e m e s c o l a v a l e f u n z i o n i , a d e s s o s v o l g e r a n n o u n r u o l o d i l e a d e r s h i p a l l ' i n t e r n o d i u n c o r p o s e p a r a t o c h e r i s c h i a d i e s s e r e u n p l o t o n e d ' e s e c u z i o n e " . " S t i a m o a n d a n d o v e r s o s i s t e m i i n c u i l e v e r i t à n o n a r r i v a n o n e a n c h e d o p o t r e n t ' a n n i , p e r c h é p e r e s e m p i o i l r i c o r s o a l l ' a p p e l l o è m o l t o l i m i t a t o : s t i a m o i m i t a n d o g l i S t a t i U n i t i . I o n o n c a m b i e r e i m a i i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o i t a l i a n o c o n q u e l l o d e g l i S t a t i U n i t i . P e r c h é è v e r o c h e t r e g r a d i d i g i u d i z i o s o n o u n e l e m e n t o c h e a l l u n g a i t e m p i , è a n c h e v e r o c h e n o n m e t t e d i e t r o l e s b a r r e u n a p e r s o n a s e m p l i c e m e n t e p e r c h é è p o v e r a e v a d a v a n t i a u n a g i u r i a n o n b e n d i f e s a . V o g l i a m o r i d u r r e i t e m p i ? A n d i a m o i n v e c e i n u n a d i r e z i o n e d i r i d u z i o n e d e l l e g a r a n z i e " . " S i c c o m e M a r i n a B e r l u s c o n i h a d e n u n c i a t o u n e r r o r e g i u d i z i a r i o , a m m e s s o c h e t u t t i i p r o c e s s i c h e r i g u a r d a n o B e r l u s c o n i f o s s e r o e r r o r i g i u d i z i a r i , f a c c i a m o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : q u a l è i l n e s s o ? A n z i , c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e a n d r e m o i n u n a s i t u a z i o n e p e g g i o r e d i q u e l l a a t t u a l e . P e r c h é l a n a s c i t a d i u n C s m d e i P u b b l i c i M i n i s t e r i c h e s a r à p o r t a t o a g i u d i c a r e p r e v a l e n t e m e n t e s u l l ' e l e m e n t o m e d i a t i c o p o r t e r à i n u n a d i r e z i o n e c h e a c u i s c e i l r i s c h i o d i e r r o r i g i u d i z i a r i " , c o n c l u d e .