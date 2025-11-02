R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n u n r e f e r e n d u m è n o r m a l e c h e n o n c i s i a u n a r e p l i c a a u t o m a t i c a d e g l i s c h i e r a m e n t i , p e r ò d o b b i a m o d i s c u t e r e d e l m e r i t o . I l p r o b l e m a n o n è l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , è c o m e v i e n e r e a l i z z a t a c o n q u e s t o t i p o d i i n t e r v e n t o c h e è a n c h e i l f r u t t o d i u n a f r e t t o l o s i t à , d i u n a m a n c a n z a d i d i s c u s s i o n e c o n i l m o n d o s c i e n t i f i c o c h e s e c o n d o m e p e s e r à m o l t o s u l r i s u l t a t o " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o a R a d i o 2 4 . " E ' s i n g o l a r e c h e M a n t o v a n o s o s t e n g a c h e i g i u d i c i h a n n o p i e n i p o t e r i v i s t o c h e è s t a t o a n c h e u n m a g i s t r a t o e u n e s p o n e n t e d i u n a c o r r e n t e d e l l a m a g i s t r a t u r a - h a d e t t o t r a l ' a l t r o O r l a n d o - . I g i u d i c i h a n n o p i e n i p o t e r i p e r c h é s o n o c h i a m a t i a d a p p l i c a r e l a l e g g e , s e g l i e s e c u t i v i n o n l e r i s p e t t a n o è e v i d e n t e c h e i n q u a l c h e m o d o s i d e t e r m i n a u n c o n f l i t t o e p e r f o r t u n a n e l l o S t a t o d i d i r i t t o p r e v a l e c h i a p p l i c a l a l e g g e r i s p e t t o a c h i i n q u a l c h e m o d o , p r o t e m p o r e , e s e r c i t a u n a f u n z i o n e d i g o v e r n o e c h e h a s e m p r e p e r a l t r o p o i e v e n t u a l m e n t e l a f a c o l t à d i m o d i f i c a r l a l a l e g g e , m a n o n d i a g i r e c o n t r o d i e s s a " .