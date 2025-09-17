R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - N o t t e t r a g l i s c r a n n i p e r i d e p u t a t i i m p e g n a t i c o n l ' e s a m e d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a G i u s t i z i a , d o p o l a s e d u t a f i u m e p r o p o s t a d a l l a m a g g i o r a n z a e v o t a t a i e r i p o c o p r i m a d i m e z z a n o t t e . T u t t i G r u p p i h a n n o r i s p e t t o l ' i m p e g n o p r e s o , a l m e n o f i n o a u n a c e r t a o r a . P o i , o r m a i a n o t t e f o n d a , h a n n o r e s i s t i t o n e l l ' e m i c i c l o s o l o i d e p u t a t i d i o p p o s i z i o n e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d e l P d , f i n o a l l a p a u s a t e c n i c a d i s p o s t a a l l e 5 , 3 0 d u r a t a u n p a i o d ' o r e . L a d i s c u s s i o n e è a n d a t a a v a n t i s u l m e r i t o d e l p r o v v e d i m e n t o , s o p r a t t u t t o s u l l a q u e s t i o n e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e s u l s o r t e g g i o p e r l a c o m p o s i z i o n e d e l C s m . S e m p r e a p e r t a , c o m e s e m p r e i n q u e s t i c a s i , l a b u v e t t e d e l p i a n o a u l a c o n u n a v a n t i e i n d i e t r o d e i d e p u t a t i p r e s e n t i p e r u n c a f f è o u n o s p u n t i n o f i n a l i z z a t i a l l a ' p e r f o r m a n c e ' n o t t u r n a . D i v e r s i , c o m u n q u e , i b o t t a e r i s p o s t a a n c h e s u l f i l o d e l l ' i r o n i a . C o m e q u a n d o A n t o n i n o I a r i a ( M 5 s ) h a c o n t e s t a t o l ' i n t e r v e n t o d i A n d r e a G e n t i l e ( F I ) : " N o n n o n p u o i p a r l a r e d i g i u s t i z i a ! " , è s b o t t a t o I a r i a . I m m e d i a t a l a r e p l i c a d e l l ' e s p o n e n t e d i F I : " P r e s i d e n t e , n o n h o s e n t i t o . C i s o n o d e l l e m o s c h e i n a u l a f o r s e . . . " . T r a g l i i n t e r v e n t i p i ù a c c e s i q u e l l o d i L a u r a B o l d r i n i ( P d ) : " P a r l i a m o d i g i u s t i z i a e s i a m o c o s t r e t t i a f a r l o d i n o t t e , a l l e 2 . 2 0 , p e r c h é d o m a n i i d e p u t a t i e l e d e p u t a t e d i m a g g i o r a n z a d e v o n o p r e c i p i t a r s i n e l l e M a r c h e . A f a r e c h e c o s a ? A d a p p l a u d i r e G i o r g i a M e l o n i . E c c o , s i a m o a r r i v a t i a q u e s t o p u n t o ! " . ( A d n k r o n o s ) - A n d r e a R o s s i ( P d ) , n o n o s t a n t e i l c o n t e s t o c r e p u s c o l a r e , h a m e s s o i n d i s c u s s i o n e a m o d o s u o l a s e d u t a f i u m e : " V o r r e i c o n c l u d e r e c o n u n a b r e v e e s i m p a t i c a m e t a f o r a n a r r a t i v a c h e s p e r o s i a d i b u o n a u s p i c i o : c ' e r a v o l t a u n f i u m e c h e n a s c e v a i n u n a m o n t a g n a . . . " . M a u r o B e r r u t o ( P d ) , p a s s a t o d a s p o r t i v o , h a f a t t o m o s t r a d i l u c i d i t à a l t e r n a n d o c i t a z i o n i c o l t e e i r o n i a : " N o n s o s e s i a p i ù u m i l i a n t e p a r l a r e i n q u e s t ' a u l a d e s e r t a a l l e q u a t t r o e m e z z a d i n o t t e c o n i m i e i c o m p a g n i e l e m i e c o m p a g n e d i p a r t i t o d i f r o n t e a l l e s e d i e v u o t e d e l l a m a g g i o r a n z a , f a t t a e c c e z i o n e p e r i d u e c o l l e g h i s u 2 2 5 - ' r a r i n a n t e s i n g u r g i t e v a s t o ' - c o m e d i c e v a V i r g i l i o , q u e s t o g r a n d e g o r g o d i q u e s t a n o t t e b u i a d e l l a d e m o c r a z i a " . P o i , i n c o n c l u s i o n e d e l s u o i n t e r v e n t o , B e r r u t o h a c a m b i a t o r e g i s t r o : " P r e s i d e n t e , c ' è u n r u m o r e i n s o p p o r t a b i l e , n o n p o s s o c o n t i n u a r e c o n i l m i o i n t e r v e n t o . . . M i h a i n t e r r o t t o i l c o l l e g a d e l l a m a g g i o r a n z a ! E r a i r o n i c o " . I n c h i u s u r a , c o n l e p r i m e l u c i d e l l ' a l b a , R o s a n n a F i l i p p i n ( P d ) h a a n i m a t o u n a c u r i o s a g a g : " O n o r e v o l i c o l l e g h e e c o l l e g h i , p e r l o m e n o q u e l l i c h e s o n o r i m a s t i i n q u e s t ' a u l a v u o t a a l l e o r e 1 7 , 2 0 d e l m a t t i n o … " . A c o r r e g g e r l a i l c o m p a g n o d i b a n c o F e d e r i c o F o r n a r o : " S o n o l e 5 , 2 0 ! " . E l a F i l i p p i n : " S c u s a t e , s o n o l e 5 , 2 0 a n c h e p e r m e … M a q u a l c u n o h a v i s t o l a l u c e e p o t r e b b e a n c h e p e n s a r e c h e f o s s e r o l e 1 7 , 2 0 " . A c h i u d e r e l a d i s p u t a s u l l ' o r o l o g i o l a p r e s i d e n t e d i t u r n o A n n a A s c a n i : " E ' t a r d i p e r t u t t i , c o m u n q u e s o n o l e 5 , 2 0 . P r e g o " . P o c h i m i n u t i e d è a r r i v a t a l ' a g o g n a t a ' p a u s a t e c n i c a ' p e r u n p a i o d ' o r e . A l l a r i p r e s a , p e r ò , s u b i t o d i s c u s s i o n e : a l l e 7 , 4 0 m a n c a v a i l r a p p r e s e n t a n t e d e l g o v e r n o . N u o v a s o s p e n s i o n e , u n ' a l t r a m e z z ' o r a d i p a u s a e p o i a n c o r a s e d u t a f i u m e .