M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' s u f f i c i e n t e l e g g e r e i l t e s t o d e l l a l e g g e p e r v e d e r e c h e n o n s o l o n o n è a f f a t t o p u n i t i v a , m a e l e v a i l r a n g o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o a q u e l l o d i g i u d i c e . C h e v e n g a p e r c e p i t a c o m e u n a p u n i z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a p u ò a n c h e d i p e n d e r e d a q u e l l ' a t m o s f e r a a r r o v e n t a t a c h e d a m o l t e p a r t i è s t a t a i n q u e s t e s e t t i m a n e s u s c i t a t a " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o , i n m e r i t o a l l a r i f o r m a s u l l a g i u s t i z i a , a m a r g i n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o a M i l a n o . L ' a g g e t t i v o " p u n i t i v a " è s t a t o u t i l i z z a t o d a l l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e F r a n c e s c a N a n n i c h e h a c r i t i c a t o l a r e c e n t e r i f o r m a . " N o n h o m a i d e t t o e n o n l o d i r ò m a i c h e i g i u d i c i s i a n o a p p i a t t i t i s u l l e t e s i d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o , p e r c h é l ' h o v i s t o p e r e s p e r i e n z a c h e m o l t i s s i m e v o l t e m i h a n n o d a t o t o r t o e p o i h o a n c h e r i c o n o s c i u t o c h e a v e v a n o r a g i o n e l o r o . Q u i n d i c o n d i v i d o p e r f e t t a m e n t e q u e l l o c h e h a d e t t o O n d e i " a g g i u n g e N o r d i o f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o . " Q u e l l o c h e è d i f f i c i l e f a r p e r c e p i r e i n q u e s t a a t m o s f e r a c h e q u a l c h e v o l t a è t r o p p o a r r o v e n t a t a è c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è i l p r e c i p i t a t o l o g i c o d i u n p r o c e s s o a c c u s a t o r i o c h e e s i s t e d a l R e g n o U n i t o a l l a N u o v a Z e l a n d a , i n A u s t r a l i a , I n d i a , n e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a o l t r e i n a l t r i S t a t i i n E u r o p a " c o n c l u d e N o r d i o .