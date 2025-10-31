R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a s e g n a u n p a s s a g g i o s t o r i c o , u t i l e p r i m a d i t u t t o a i c i t t a d i n i i t a l i a n i . Q u e s t a r i f o r m a m e t t e f i n e a u n a c o m m i s t i o n e c h e p e r a n n i h a c o n s e n t i t o a u n a p a r t e d e l l a m a g i s t r a t u r a d i u s a r e l a p r o p r i a f u n z i o n e p e r f a r e p o l i t i c a , t r a d e n d o l o s p i r i t o d i t e r z i e t à s a n c i t o d a l l a C o s t i t u z i o n e . C o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e c o n u n a n u o v a d i s c i p l i n a p e r i l C s m , c h e i n t r o d u c e i l s o r t e g g i o e s u p e r a l a l o g i c a c o r r e n t i z i a , g a r a n t i a m o f i n a l m e n t e u n g i u d i c e d a v v e r o t e r z o , a l d i s o p r a d e l l e p a r t i , e u n s i s t e m a p i ù e q u i l i b r a t o t r a a c c u s a e d i f e s a " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , o s p i t e a l T g 2 P o s t . " È u n a r i f o r m a c h e F o r z a I t a l i a r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o , n e l s o l c o d e l l a v i s i o n e d i S i l v i o B e r l u s c o n i , m a c h e o g g i r a c c o g l i e a n c h e i l c o n s e n s o d i u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e . E ’ u n a r i f o r m a d i b u o n s e n s o , a t t e s a d a d e c e n n i , p e r r e s t i t u i r e a u t o r e v o l e z z a e c r e d i b i l i t à a l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a . C h i p a r l a d i i n g e r e n z a p o l i t i c a n e i c o n f r o n t i d e l l a M a g i s t r a t u r a m e n t e s a p e n d o d i m e n t i r e : q u e s t a r i f o r m a r a f f o r z a , n o n i n d e b o l i s c e , l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a , c o m e p r e v i s t o d a l l a C o s t i t u z i o n e " , c o n c l u d e .