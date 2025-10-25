R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i M a r i n a B e r l u s c o n i t o c c a n o n e l p r o f o n d o p e r c h é d a e s s e t r a s p a r e c h i a r a m e n t e l a s o f f e r e n z a d i u n a i n t e r a f a m i g l i a c h e , d o p o t a n t i a n n i , v e d e f i n i r e i l c a l v a r i o a c u i è s t a t o s o t t o p o s t o i l p a d r e , s o l o p e r a v e r d e c i s o d i s c e n d e r e i n p o l i t i c a . A l e i e a t u t t a l a f a m i g l i a r i v o l g i a m o l a n o s t r a p r o f o n d a v i c i n a n z a . N o i c o n t i n u e r e m o a l o t t a r e a f f i n c h é q u e l l o c h e è s u c c e s s o a l u i n o n a c c a d a p i ù a n e s s u n a l t r o r a p p r e s e n t a n t e p o l i t i c o " . C o s ì i l d e p u t a t o e p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i .