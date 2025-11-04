R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r i l p r i n c i p i o d e l l ’ e t e r o g e n e s i d e i f i n i , i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a s i r i v e l e r à a n c h e u n r e f e r e n d u m s u l d e s t i n o d e l “ c a m p o l a r g o ” . N o n s o l o e n o n t a n t o p e r l a p r e s a d i p o s i z i o n e d i p e r s o n a l i t à c o m e G o f f r e d o B e t t i n i , c e r t a m e n t e i m p o r t a n t e . È s o p r a t t u t t o p e r l a r a g i o n e c h e d i f r o n t e a l l ’ a s c i a r e f e r e n d a r i a c h e t a g l i a d i n e t t o i l c a m p o , n e l P d s i s c u o t o n o a n t i c h i r i f l e s s i g a r a n t i s t i c h e v a n n o m o l t o o l t r e i l c a m p o r i f o r m i s t a " . L o d i c e O s v a l d o N a p o l i d i A z i o n e . " C o m e d i m o s t r a n o l e p a r o l e d e l l ’ e x m i n i s t r o A n d r e a O r l a n d o q u a n d o a v v e r t e c h e n e i r e f e r e n d u m n o n c ’ è m a i l a r e p l i c a a u t o m a t i c a d e g l i s c h i e r a m e n t i . S e O r l a n d o i n v i t a a u n a d i s c u s s i o n e i n s e d e s c i e n t i f i c a s u g l i a s p e t t i t e c n i c i d e l l a r i f o r m a , s t a d i c e n d o c h e l a p a r t i t a p o l i t i c a n o n p u ò e s s e r e g i o c a t a s u l t e r r e n o d e l l a c o n t r a p p o s i z i o n e f r a S ì e N o p e r c h é e s s a i n v e s t e p r o f i l i c h e v a n n o o l t r e l a l o g i c a b i n a r i a . I n s o m m a , P d e M 5 S a v r a n n o c i a s c u n o i l p r o p r i o c o m i t a t o p e r d i r e N o e d E l l y S c h l e i n r i s c h i a d i t r o v a r s i n e l s u o p a r t i t o u n v a s t o f r o n t e d e l “ N i ” c h e p e s e r à n o n p o c o n e i r a p p o r t i c o n G i u s e p p e C o n t e . S o p r a t t u t t o s e M e l o n i f a r à a t t e n z i o n e a n o n p e r s o n a l i z z a r e i l r e f e r e n d u m p e r n o n c o m p r o m e t t e r e i s o n d a g g i c h e d a n n o g i à u n s o l i d o v a n t a g g i o a i f a v o r e v o l i " .