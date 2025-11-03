R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a r i f o r m a r a p p r e s e n t a i l c o m p l e t a m e n t o d i c i ò c h e è i n i z i a t o n e l 1 9 8 9 , i n r i f e r i m e n t o a l l a t e r z i e t à e a l l ’ i m p a r z i a l i t à d e l g i u d i c e . N e l l ’ a t t u a l e f o r m u l a z i o n e e n e l l a p r a s s i c h e v i v i a m o o g g i , i l g i u d i c e è n o n s o l o f o r t e m e n t e , m a a v o l t e f o r t i s s i m a m e n t e c o n d i z i o n a t o d a u n a f o r m a z i o n e e d a u n e s e r c i z i o d e l l a p r o p r i a p r o f e s s i o n a l i t à c h e q u a s i s e m p r e o b b e d i s c e a l c o s i d d e t t o c o r r e n t i s m o . I l s o r t e g g i o , i n v e c e , a z z e r a q u e s t o v e r o e p r o p r i o c a n c r o d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e è s t a t o i l c o r r e n t i s m o " . C o s ì G i o r g i o M u l è , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a T a g a d à . " Q u a l c u n o - p r o s e g u e - n e l d i b a t t i t o d o v r e b b e c h i e d e r s i : ' V o i v i f i d a t e d e i g i u d i c i p o p o l a r i d e l l e C o r t i d ’ A s s i s e o n e l l e C o r t i d ’ A s s i s e d ’ A p p e l l o c h e e m e t t o n o s e n t e n z e p e r o m i c i d i o o s t r a g e ? S i f i d a d i q u e l l e C o r t i ? ' . E b b e n e , i g i u d i c i p o p o l a r i d i q u e l l e C o r t i v e n g o n o s c e l t i p e r s o r t e g g i o . A l l o r a , s e a c c e t t i a m o c h e u n a C o r t e c o m p o s t a d a o t t o p e r s o n e , s e i d e l l e q u a l i m a g a r i n o n h a n n o m a i l e t t o u n l i b r o d i g i u r i s p r u d e n z a e q u a s i c e r t a m e n t e n o n s a n n o c o s a s i a u n c o d i c e p e n a l e , è c o m u n q u e i n g r a d o d i g i u d i c a r e , p e r c h é d o v r e m m o p e n s a r e c h e u n m a g i s t r a t o l a u r e a t o , v i n c i t o r e d i c o n c o r s o e c h e e s e r c i t a q u o t i d i a n a m e n t e l a g i u r i s d i z i o n e , n o n s i a i n g r a d o d i a m m i n i s t r a r e l a g i u s t i z i a a l C s m i n m o d o i m p a r z i a l e , a n c h e s e s e l e z i o n a t o t r a m i t e s o r t e g g i o ? " . " A l l o s t e s s o m o d o , a c c e t t i a m o c h e l e c o m m i s s i o n i u n i v e r s i t a r i e p e r l a n o m i n a d e i p r o f e s s o r i o r d i n a r i o a s s o c i a t i s i a n o e s t r a t t e a s o r t e , p e r c h é r i t e n i a m o c h e t u t t i q u e i p r o f e s s o r i a b b i a n o l a c o m p e t e n z a n e c e s s a r i a p e r g i u d i c a r e i p r o p r i p a r i . P e r c h é q u e s t o p r i n c i p i o n o n d o v r e b b e v a l e r e a n c h e p e r i m a g i s t r a t i ? " , c o n c l u d e .