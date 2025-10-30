R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l v o t o f i n a l e i n P a r l a m e n t o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a b b i a m o m a n t e n u t o f e d e a u n i m p e g n o c i v i l e e m o r a l e . I n q u e s t a r i f o r m a c ’ è f i n a l m e n t e i l p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n a g i u s t i z i a g i u s t a , t e r z a e i n d i p e n d e n t e . L o d o v e v a m o a S i l v i o B e r l u s c o n i , l o d o v e v a m o a g l i i t a l i a n i c h e a d e s s o r a t i f i c h e r a n n o c o n i l v o t o r e f e r e n d a r i o l a r i f o r m a . E c o m e a v r e b b e d e t t o i l C a v a l i e r e : F a t t o ! " . C o s ì G i o r g i o M u l è , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a .