R o m a , 2 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " C i ò c h e m i p a r e i n a c c e t t a b i l e è c h e l a l u n g a e s p e r i e n z a d i e l a b o r a z i o n e , l o t t a e p r o p o s t a p o l i t i c a c o m p i u t a - i n t e m a d i c u r a p e r i l n o s t r o m a l a t o s i s t e m a g i u s t i z i a - d a l l a s i n i s t r a d i g o v e r n o n e l c o r s o d i d e c e n n i v e n g a c o m p l e t a m e n t e o b l i t e r a t a . E c c o p e r c h é n o i d i L i b e r t à E g u a l e - u n ’ a s s o c i a z i o n e d i c u l t u r a p o l i t i c a c h e h a i p i e d i b e n p i a n t a t i n e l c e n t r o s i n i s t r a i t a l i a n o e g l i o c c h i p u n t a t i s u l l a r e a l t à d e l P a e s e , c h e s o f f r e d e l c a t t i v o f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a g i u s t i z i a - c i s i a m o d a t i i l c o m p i t o d i c o n d u r r e u n a c a m p a g n a p e r i l s ì a l l a r i f o r m a c h e s t i a a l q u e s i t o e s i a c o e r e n t e c o l c o n t r i b u t o d i i n i z i a t i v a r i f o r m a t r i c e c h e , s u q u e s t a m a t e r i a , h a f o r n i t o l a s i n i s t r a " . L o a n n u n c i a E n r i c o M o r a n d o i n u n i n t e r v e n t o s u l F o g l i o . " S i p u ò d u n q u e , a b u o n d i r i t t o , s o s t e n e r e c h e l a s i n i s t r a n o n h a s o l t a n t o c o n s e n t i t o , m a i n l a r g a m i s u r a g u i d a t o i l p r o c e s s o d i r i f o r m a c h e p u ò o g g i t r o v a r e c o m p i m e n t o c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e - s p i e g a M o r a n d o - . L a r i f o r m a c h e i n q u e s t e o r e v i e n e a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o , i n u n c l i m a d i r e c i p r o c a , p r e g i u d i z i a l e c h i u s u r a , è p e r f e t t a ? T u t t ’ a l t r o : i l p a s t i c c i o d e l s o r t e g g i o p e r l a n o m i n a d e i t o g a t i d e i d u e C S M , p e r q u a n t o m o t i v a t o d a l l ’ e s i g e n z a d i f a r e i c o n t i c o n u n p r o b l e m a r e a l e , l a d e g e n e r a z i o n e c o r r e n t i z i a , r e s t a t a l e e d a p p a r e p i ù f i g l i o d e l l ’ a p p r o c c i o “ u n o v a l e u n o ” c h e d i u n a d e s t r a l i b e r a l e . S a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e t e n t a r e u n a s o l u z i o n e c o n c o r d a t a ( i l P d v o t a s ì a l l a s e p a r a z i o n e , m e n t r e l a m a g g i o r a n z a t o g l i e d i m e z z o i l s o r t e g g i o ) . O r a p e r ò i l r e f e r e n d u m i m p o n e l a s c e l t a t r a i l s ì e i l n o . P e r m e , l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e v a l e p i ù , i n p o s i t i v o , d e l n e g a t i v o s o r t e g g i o p e r i l C s m " .