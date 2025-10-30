R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d e l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a , i l P a r l a m e n t o e i l G o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i s c r i v o n o u n a p a g i n a s t o r i c a p e r l ’ I t a l i a . È l a p r o v a c o n c r e t a c h e i l c e n t r o d e s t r a e F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n s i l i m i t a n o a p a r o l e e s l o g a n , m a m a n t e n g o n o g l i i m p e g n i p r e s i d a v a n t i a g l i i t a l i a n i . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e g a r a n t i r à f i n a l m e n t e u n g i u d i c e d a v v e r o i m p a r z i a l e , l i b e r o d a c o n d i z i o n a m e n t i c h e i n p a s s a t o h a n n o m i n a t o l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l a g i u s t i z i a . S i t r a t t a d i u n a s v o l t a e p o c a l e . C o n q u e s t a r i f o r m a , a n c o r a u n a v o l t a , G i o r g i a M e l o n i d i m o s t r a l a s e r i e t à , l a c o n c r e t e z z a e l ’ i n t e n t o r i f o r m a t o r e d e l l ’ e s e c u t i v o ” . C o s ì d i c h i a r a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F e d e r i c o M o l l i c o n e .