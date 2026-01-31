M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P r e o c c u p a " l ' a u m e n t o d e i r e a t i a s f o n d o s e s s u a l e t r a m i n o r i : s o n o p a s s a t i d a i 1 6 0 c i r c a d e i d u e a n n i p r e c e d e n t i a 2 3 0 , " c o n u n a u m e n t o d e l 4 4 % " . I l n u m e r o f o r n i t o d a l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i è c o n t e n u t o n e l l a R e l a z i o n e s u l l ' a m m i n i s t r a z i o n e g i u d i z i a r i a f o r n i t a i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o . " D i f f i c i l e c o m p r e n d e r e s e s i t r a t t i d i u n a u m e n t o o g g e t t i v o o s e d e r i v i , a l m e n o i n p a r t e , d a l l a p o s i t i v a m a g g i o r e s e n s i b i l i z z a z i o n e d e l l e r a g a z z e n e i c o n f r o n t i d e i r e a t i d i g e n e r e " . M e n t r e s i r e g i s t r a u n a t e n d e n z i a l e d i m i n u z i o n e d e i r e a t i d i f u r t o , s i a i n t e r m i n i g e n e r a l i ( d a i 1 . 2 5 0 d e l 2 0 1 4 a 8 5 9 n e l l ' u l t i m o a n n o ) c h e c o n r i f e r i m e n t o a i f u r t i i n a b i t a z i o n e ( 1 5 8 n e l 2 0 1 9 , 1 0 9 n e l l ' u l t i m o a n n o ) r i m a n g o n o " a s s a i e l e v a t e " l e r a p i n e . S e l a m e d i a d e l p e r i o d o 2 0 1 4 - 2 0 1 8 e r a d i 2 6 0 , 8 e p i s o d i , n e g l i u l t i m i t r e a n n i l a m e d i a è s t a t a d i 6 3 9 , 3 e p i s o d i . " È v e r o c h e n e l l ' u l t i m o a n n o v i è s t a t o u n c a l o ( 5 7 5 e p i s o d i ) , m a è c o m u n q u e u n n u m e r o c h e d e s t a c o m p r e n s i b i l e a l l a r m e p e r l a s e n s a z i o n e d i i n s i c u r e z z a c h e g e n e r a n e l l e p e r s o n e o f f e s e " s i e v i d e n z i a . N e l s e t t o r e p e n a l e i l p r o c u r a t o r e d e i m i n o r i o s s e r v a c h e i l c o s i d d e t t o d e c r e t o C a i v a n o h a " p e g g i o r a t o l o s t a t o d i s o v r a f f o l l a m e n t o d e g l i I p m ( i s t i t u t i p e n a l i p e r i m i n o r e n n i , n d r ) a l i v e l l o l o c a l e i l B e c c a r i a d i M i l a n o n o n t a n t o a c a u s a d e l l ' a l l a r g a m e n t o d e l n o v e r o d e i r e a t i p e r i q u a l i p o t e r e m e t t e r e l a m i s u r a c o e r c i t i v a ( i n p a r t i c o l a r e l a r e s i s t e n z a a p u b b l i c o u f f i c i a l e e l a c e s s i o n e d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i ) , q u a n t o p e r l ' a u m e n t o d e i t e r m i n i d i f a s e d e l l e m i s u r e c o e r c i t i v e e a t t r a v e r s o l a s o p p r e s s i o n e d e l l ' a g g r a v a m e n t o ' a t e m p o ' d e l l a m i s u r a c o e r c i t i v a d e l c o l l o c a m e n t o i n c o m u n i t à " .