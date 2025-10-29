R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a r i f o r m a n o n a f f r o n t a i v e r i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a : l ’ h a r i c o n o s c i u t o p i ù v o l t e a n c h e i l m i n i s t r o N o r d i o . R e s t a n o i r r i s o l t i i n o d i s t r u t t u r a l i - i t e m p i d e i p r o c e d i m e n t i , l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e , l a n e c e s s a r i a i n f o r m a t i z z a z i o n e , l e c o n d i z i o n i d r a m m a t i c h e e i n u m a n e d e l l e c a r c e r i - e s i s c e g l i e d i i n t e r v e n i r e s u l l a C o s t i t u z i o n e p e r m o t i v i p u r a m e n t e i d e o l o g i c i ” . C o s ì i l s e n a t o r e P d , M a r c o M e l o n i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a . “ N o n è u n c a s o c h e s i a F o r z a I t a l i a i l p a r t i t o c h e h a v o l u t o l a s e p a r a z i o n e d e l l e m a g i s t r a t u r e . L a s t e s s a f o r z a p o l i t i c a c h e h a s e g n a t o l a s t o r i a i t a l i a n a c o n l e l e g g i a d p e r s o n a m e c o n n o r m e p e n s a t e p e r t u t e l a r e i n t e r e s s i p r i v a t i a n z i c h é p u b b l i c i . È l a s t e s s a v i s i o n e a u t o r i t a r i a c h e , p i ù d i c i n q u a n t ’ a n n i f a , G i o r g i o A l m i r a n t e - e s p o n e n t e d e l M S I , l o d a t o d a l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o i n u n d i s c o r s o i n q u i e t a n t e a p p e n a d o m e n i c a s c o r s a - t e o r i z z a v a d i c e n d o c h e l a m a g i s t r a t u r a d e v e a p p l i c a r e l a l e g g e ‘ s e c o n d o l a v o l o n t à e l a s e n s i b i l i t à d e l g o v e r n o i n c a r i c a ’ . P a r o l e c h e o g g i r i s u o n a n o d r a m m a t i c a m e n t e a t t u a l i ” , h a p r o s e g u i t o i l s e n a t o r e q u e s t o r e d i P a l a z z o M a d a m a . “ A n c h e i l m e t o d o s c e l t o è i n a c c e t t a b i l e : u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d i q u e s t a p o r t a t a e n t r a e d e s c e d a l P a r l a m e n t o c o n l o s t e s s o t e s t o , s e n z a a l c u n a p o s s i b i l i t à d i c o n f r o n t o o m o d i f i c a . È u n ’ u m i l i a z i o n e p e r l e C a m e r e e p e r l a f u n z i o n e s t e s s a d e l P a r l a m e n t o . C o n l a r i f o r m a C a r t a b i a s i e r a r a g g i u n t o u n e q u i l i b r i o c o n d i v i s o p e r m i g l i o r a r e d a v v e r o i l s i s t e m a d e l l a g i u s t i z i a . C o n q u e s t a r i f o r m a , i n v e c e , s i c o m p r o m e t t e i r r i m e d i a b i l m e n t e l ’ e q u i l i b r o t r a i p o t e r i , s o t t o m e t t e n d o i l p o t e r e g i u d i z i a r i o a l l ’ e s e c u t i v o , a l g o v e r n o . S i t o r n a a d i v i d e r e i l P a e s e e a u s a r e l a g i u s t i z i a c o m e t e r r e n o d i s c o n t r o p o l i t i c o . N o i n o n a c c e t t e r e m o q u e s t o a b u s o . S a r e m o n e l P a e s e , t r a i c i t t a d i n i , a c o n t r a s t a r e c o n t u t t e l e n o s t r e f o r z e q u e s t a r i f o r m a , p e r d i f e n d e r e l a g i u s t i z i a , l a C o s t i t u z i o n e e l a d e m o c r a z i a i t a l i a n a ” h a c o n c l u s o .