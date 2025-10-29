R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i m a g i s t r a t i s o n o t r o p p o s p e s s o s o g g e t t i a l l e c o r r e n t i m e n t r e d e v o n o e s s e r e s o g g e t t i a l l a l e g g e . I l p r e s i d e n t e L a R u s s a c r e d o a b b i a i n t e s o d i r e q u e s t o : c h e l a r i f o r m a n o n c a m b i a t u t t o , i m a g i s t r a t i b u o n i c h e c i s o n o e s o n o t a n t i s s i m i l a v o r a n o b e n e o g g i e l a v o r e r a n n o b e n e d o m a n i . Q u e l l i c h e u s a n o l a g i u s t i z i a p e r f i n i d i v e r s i d a l r i s p e t t o d e l l a l e g g e e d e l l a C o s t i t u z i o n e m a g a r i c o n t i n u e r a n n o a f a r l o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o L u c i o M a l a n , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . " P e r ò t o g l i a m o u n g r a n d e s p a z i o a q u e l s i s t e m a p e r c u i u n m a g i s t r a t o q u a n d o h a i n m e n t e u n a s e n t e n z a p e n s a ‘ q u e s t o m i m e t t e i n b u o n a l u c e c o n l a c o r r e n t e c h e d o m i n a a l C s m ? ’ . D o b b i a m o f a r e i n m o d o c h e l a C o s t i t u z i o n e s i a a p p l i c a t a e c h e i m a g i s t r a t i s i a n o l i b e r i d a c o n d i z i o n a m e n t i p o l i t i c i e l i b e r i d a c o n d i z i o n a m e n t i c o r r e n t i s t i " , c o n c l u d e .