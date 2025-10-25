R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e a v e v a m o a m p i a m e n t e p r e v i s t o d u r a n t e l ' e s a m e d e l l o s c i a g u r a t o D d l N o r d i o s i s t a a v v e r a n d o p u r t r o p p o c o n p u n t u a l i t à e r e g o l a r i t à : s i a m o a l f e s t i v a l d e l l ' i m p u n i t à " . L o a f f e r m a n o i r a p p r e s e n t a n t i d e l M 5 S n e l l e c o m m i s s i o n i G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a e d e l S e n a t o S t e f a n i a A s c a r i , A n n a B i l o t t i , F e d e r i c o C a f i e r o D e R a h o , V a l e n t i n a D ' O r s o , C a r l a G i u l i a n o , A d a L o p r e i a t o e R o b e r t o S c a r p i n a t o . " O g g i i l F a t t o Q u o t i d i a n o r a c c o n t a c h e 2 2 p e r s o n e a c c u s a t e d i e s s e r e b o r s e g g i a t r i c i a V e n e z i a s i s o n o d a t e a l l a m a c c h i a d o p o a v e r r i c e v u t o i l g e n i a l e a v v i s o d i a r r e s t o i n v e n t a t o d a N o r d i o e h a n n o d i s e r t a t o l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o . Q u e s t o è s o l o l ' u l t i m o c a s o : r i c o r d i a m o b e n e d i t e s t i m o n i m i n a c c i a t i d a l l e p e r s o n e i n d a g a t e e a v v i s a t e d e l l ' a r r e s t o , d i s p a c c i a t o r i f u g g i t i e d i a l t r i i n d a g a t i c h e h a n n o p r o v a t o a i n q u i n a r e l e p r o v e . A i d a n n i d e l l a n o r m a d e l 2 0 2 2 , a c u i s o l o n o i c i s i a m o o p p o s t i , c h e c o n s e n t e l a p r o c e d i b i l i t à c o n t r o i l f u r t o a g g r a v a t o s o l o s e c ' è l a q u e r e l a d e l d e r u b a t o , s i a g g i u n g e l a m a c c h i n a d a a s s i s t a i d e l i n q u e n t i s f o r n a t a d a l g o v e r n o M e l o n i " . " E i l t r i s p o t r e b b e a r r i v a r e c o n l a b o z z a d i n o r m a c h e g i r a a l l ' i n t e r n o d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a e c h e p u n t a a c a n c e l l a r e l a c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e n e l c a s o i n c u i c i s i a i l p e r i c o l o d i r e i t e r a z i o n e d i t a n t i r e a t i , t r a c u i i l f u r t o a g g r a v a t o . C o m e s e n o n b a s t a s s e , a F i r e n z e c a d o n o t a n t e a c c u s e n e l l ' i n d a g i n e s u c o n c o r s i t r u c c a t i p e r c h è i l r e a t o d i a b u s o d ' u f f i c i o è s t a t o a b r o g a t o . S o n o t r e a n n i c h e l o d e n u n c i a m o : c o n l e l e g g i d e l g o v e r n o M e l o n i l ' I t a l i a s t a d i v e n t a n d o i l p a e s e d e l l ' i m p u n i t à " .