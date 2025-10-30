R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n I l v o t o f a v o r e v o l e d e l S e n a t o i n q u a r t a l e t t u r a s i c h i u d e i l l u n g o p e r c o r s o p a r l a m e n t a r e d i a p p r o v a z i o n e d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . A v e v a m o p r e s o u n i m p e g n o c o n i c i t t a d i n i e l o m a n t e n i a m o : q u e l l o d i r e n d e r e i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o p i ù e q u o , p i ù e f f i c i e n t e , p i ù c r e d i b i l e e p i ù v i c i n o a i c i t t a d i n i . E ’ c o s ì c h e s i d i m o s t r a l a s e r i e t à d i u n a c o a l i z i o n e . R e s t a l ’ u l t i m o p a s s a g g i o , i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o : N o i M o d e r a t i s a r e m o c o n v i n t a m e n t e i n c a m p o p e r i l S ì , s p i e g a n d o a g l i i t a l i a n i p e r c h é q u e s t a è u n a r i f o r m a g i u s t a , n e c e s s a r i a , c h e l i b e r a i m a g i s t r a t i d a l l e c o r r e n t i . N o n è u n a r i f o r m a d i d e s t r a , è u n a r i f o r m a n e l l ’ i n t e r e s s e d e l P a e s e ” . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i .