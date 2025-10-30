R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e m a i c i f o s s e i l p e r i c o l o c h e c o n q u e s t a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a i l p m f i n i s s e s o t t o l ’ E s e c u t i v o m i t r o v e r e b b e r o s d r a i a t o a t e r r a p e r i m p e d i r e c h e q u e s t o a v v e n g a , m a s i c c o m e c o n o s c o G i o r g i a M e l o n i s o c h e n o n è n e a n c h e n e l l ’ a n t i c a m e r a d e l s u o p e n s i e r o . Q u e l l o c h e i l G o v e r n o s t a c e r c a n d o d i f a r e è u n r i e q u i l i b r i o d e i p o t e r i p r e v i s t i d a l l a C o s t i t u z i o n e . S u l l ’ e v e n t u a l e s o t t o m i s s i o n e d e l p m a l l ’ E s e c u t i v o n e l t e s t o d e l l a r i f o r m a n o n c ’ è a l c u n r i f e r i m e n t o e f i n o r a n e s s u n o l ’ h a m a i s o s t e n u t o . S e a n c h e u n o d i c e s s e s e m p l i c e m e n t e ' m i p i a c e r e b b e u n d o m a n i . . ' t r o v e r e b b e i n m e u n a c e r r i m o n e m i c o " . L o a s s i c u r a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n t e r v i s t a t o d a ' I l T e m p o ' . " I n t e n d e v o d i r e c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , c h e è s o l o u n a p a r t e d e l l a r i f o r m a , è s t a t a e s a s p e r a t a n e l d i b a t t i t o m e n t r e i n r e a l t à è q u e l l a s u c u i v a l e m e n o l a p e n a s o f f e r m a r s i p e r c h é d i f a t t o c ’ è g i à u n a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e " , c h i a r i s c e p o i l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o a p r o p o s i t o d e l l ' a f f e r m a z i o n e d e i g i o r n i s c o r s i a p r o p o s i t o d e l l a r i f o r m a s u l f a t t o c h e i l g i o c o v a l e s s e l a c a n d e l a .