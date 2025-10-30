R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' e f f e t t o d e l l e c a r r i e r e s e p a r a t e s i p r o d u r r à n e i d e c e n n i . I l P u b b l i c o M i n i s t e r o d i v e r s o d a l g i u d i c e c h e g i u d i c a s a r à u n f a t t o c u l t u r a l e e o r g a n i z z a t i v o d e l l o S t a t o , n o n è c h e d o m a n i m a t t i n a c ' è l a r i v o l u z i o n e , c i v o r r a n n o i c o n c o r s i , c i s a r a n n o d e l l e d i v e r s e s t r u t t u r a z i o n i e v e d r e m o n e l t e m p o . I l s o r t e g g i o d e l C S M i n v e c e p u ò g i à c a m b i a r e d a l l a p r o s s i m a e l e z i o n e . P o i s e r v o n o a l t r e l e g g i , c i s o n o m o l t e c o s e d a f a r e . N e s s u n o h a m a i d e t t o c h e q u e s t o e s a u r i s c e i l t e m a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i a m a r g i n e d e l f l a s h m o b o r g a n i z z a t o d a l p a r t i t o i n P i a z z a N a v o n a p e r c e l e b r a r e i l v o t o s u l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a . " I l f a t t o c h e s i a n o s t a t i p o c h i " i p a s s a g g i d e i m a g i s t r a t i d a u n a f u n z i o n e a l l ' a l t r a ? " V u o l d i r e c h e s i è u n p o ' m e t a b o l i z z a t o " . P r i m a " c ' e r a n o d e i p a l e t t i - p r o s e g u e - n o i s a n c i a m o i n v e c e u n a s e p a r a z i o n e n e t t a . S e g i à s i e r a a d e g u a t o i l m o n d o g i u d i z i a r i o a u n a d i v e r s a s i t u a z i o n e , s a n c i r l a i n m a n i e r a a n c o r a p i ù f o r m a l e e c o s t i t u z i o n a l e n o n d o v r e b b e g i u s t i f i c a r e i l a t r a t i c h e a v o l t e s e n t o " . " I l m o n d o g i u d i z i a r i o s i è g i à i n q u a l c h e m o d o a d e g u a t o , s a n c i a m o l o e c r e i a m o a n c h e d e i p e r c o r s i d i v e r s i p e r c h é c o m u n q u e c ' è o g g i u n a c o m m i s t i o n e . M o l t i n e l p a s s a t o e r a n o P M , p o i s o n o d i v e n t a t i g i u d i c i e g i u d i c a n o v i c e n d e c h e a v e v a n o i s t r u i t o l o r o o u n l o r o c o l l e g a q u a n d o s t a v a n o a l l a p r o c u r a , q u i m e t t i a m o p r o p r i o u n a d i v e r s i f i c a z i o n e d i p e r c o r s o a u n a v i c e n d a c h e a v e v a g i à i n t r a p r e s o u n a s u a d i n a m i c a " , c o n c l u d e .