R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C i d i c a n o , P a r o d i , M a r u o t t i e a l t r i , q u a l e p u n t o d e l l a r i f o r m a s i c r e e r e b b e u n a s u b o r d i n a z i o n e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o a l G o v e r n o o s i l e d e r e b b e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a . N o i p a r l i a m o d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : p e r c o r s i d i v e r s i p e r i l g i u d i c e t e r z o e p e r i l p u b b l i c o m i n i s t e r o , c h e a v r a n n o o r g a n i s e p a r a t i a l l ’ i n t e r n o d e l C s m , i n g r a d o d i g u a r d a r e c o n m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a s p e c i f i c i t à d e l l e f u n z i o n i . I l s o r t e g g i o d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a è q u a l c o s a c h e l i b e r a i m a g i s t r a t i d a l r i c a t t o d e l v o t o . S p e r i a m o c h e , c o n q u e s t o s i s t e m a , s i v e n g a v a l u t a t i i n b a s e a l v a l o r e e n o n a l l ’ a p p a r t e n e n z a c o r r e n t i z i a " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o ' G i u s t i z i a g i u s t a ? A d e s s o s ì ' . " È e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o - h a a g g i u n t o - d i c i ò c h e c i c o n t e s t a n o : m e n o v i n c o l i d i a p p a r t e n e n z a , m e n o s c a m b i . L o s c a n d a l o P a l a m a r a , c o n p e r s o n a g g i a n c h e p o l i t i c i d e l g o v e r n o d i s i n i s t r a d e l l ’ e p o c a c h e s i s p a r t i v a n o i n a l b e r g o i p o s t i d e l C s m , h a d i m o s t r a t o c i ò c h e n o i a v e v a m o i n t u i t o e d e t t o ” .