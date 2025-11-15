Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Ci dicano, Parodi, Maruotti e altri, quale punto della riforma si creerebbe una subordinazione del pubblico ministero al Governo o si lederebbe lautonomia della magistratura. Noi parliamo della separazione delle carriere: percorsi diversi per il giudice terzo e per il pubblico ministero, che avranno organi separati allinterno del Csm, in grado di guardare con maggiore attenzione alla specificità delle funzioni. Il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura è qualcosa che libera i magistrati dal ricatto del voto. Speriamo che, con questo sistema, si venga valutati in base al valore e non allappartenenza correntizia". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, parlando con i giornalisti a margine dellevento 'Giustizia giusta? Adesso sì'. "È esattamente il contrario -ha aggiunto- di ciò che ci contestano: meno vincoli di appartenenza, meno scambi. Lo scandalo Palamara, con personaggi anche politici del governo di sinistra dellepoca che si spartivano in albergo i posti del Csm, ha dimostrato ciò che noi avevamo intuito e detto.