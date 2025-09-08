R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a g g i o r a n z a s t a a f f r o n t a n d o l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s u l l a g i u s t i z i a c o m e s e f o s s e u n d e c r e t o l e g g e , s e n z a a l c u n c o n f r o n t o c o n l e o p p o s i z i o n i e s e n z a a s c o l t a r e l e v o c i d e l P a r l a m e n t o . S i a m o g i à i n c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a e l a m o d a l i t à c o n c u i q u e s t o p r o v v e d i m e n t o v i e n e p o r t a t o a v a n t i r a p p r e s e n t a u n v e r o e p r o p r i o a t t a c c o a l l a C o s t i t u z i o n e e a l p r i n c i p i o d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i ” . L o d i c h i a r a i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o F e d e r i c o F o r n a r o c o m p o n e n t e d e l l ’ u f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l g r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l l a C a m e r a . “ I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o - a g g i u n g e F o r n a r o - h a p r o m o s s o u n c i c l o d i a u d i z i o n i c o n i l m o n d o d e l l a g i u s t i z i a e l a s o c i e t à c i v i l e p e r e v i d e n z i a r e l e c r i t i c i t à e l e p r e o c c u p a z i o n i c h e q u e s t a r i f o r m a s o l l e v a . T u t t a v i a , l a m a g g i o r a n z a h a s c e l t o l a c h i u s u r a t o t a l e a l d i a l o g o , m o s t r a n d o c h i a r a m e n t e l ’ i n t e n t o p o l i t i c o d i b l i n d a r e i l t e s t o e r i d u r r e i l P a r l a m e n t o a s e m p l i c e r a t i f i c a t o r e . È i l p r i m o c a s o n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a i n c u i u n t e s t o c o s t i t u z i o n a l e a r r i v a i n P a r l a m e n t o g i à c h i u s o e i n a p p e l l a b i l e : u n t o t a l e n e g a z i o n e d e l l a v o l o n t à d e i c o s t i t u e n t i e d e l l o s p i r i t o d e l l a n o s t r a C a r t a ” .