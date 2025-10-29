R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P a r e c h e i l m i n i s t r o N o r d i o a b b i a d e c i s o d i m e t t e r e l a p a r o l a f i n e , n o n a l l a g i u s t i z i a , m a a l l a s u a r i c e r c a . S u l c a s o G a r l a s c o , d i c e , d o b b i a m o a r r e n d e r c i . T r o p p o t e m p o p a s s a t o , t r o p p e c a r t e , t r o p p i d u b b i . C o m e s e l a g i u s t i z i a a v e s s e u n a d a t a d i s c a d e n z a , c o m e l o y o g u r t " . L o s c r i v e s u i s o c i a l D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " E c c o l a , l a n u o v a f i l o s o f i a d e l d i r i t t o a l l ’ i t a l i a n a : n o n ‘ l a g i u s t i z i a è u g u a l e p e r t u t t i ’ , m a ‘ l a g i u s t i z i a s c a d e d o p o v e n t ’ a n n i ’ . A p r o n u n c i a r l a n o n è u n c i n i c o d e l b a r , q u e l l o c h e d a v a n t i a l c a f f è d i c e c h e ‘ t a n t o n o n s i s a p r à m a i l a v e r i t à ’ . N o , q u i p a r l a i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a . I l c u s t o d e , n o n i l b e c c h i n o , d e l l a v e r i t à " , c o n c l u d e .