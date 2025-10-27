R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è u n a d e l l e s f i d e p i ù i m p o r t a n t i p e r r e s t i t u i r e c r e d i b i l i t à a l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i e g a r a n t i r e a i c i t t a d i n i u n s i s t e m a r e a l m e n t e e q u o . N e s s u n c i t t a d i n o p u ò s e n t i r s i d a v v e r o u g u a l e d i f r o n t e a l l a l e g g e s e n o n v i e n e s a n c i t a i n m o d o c h i a r o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e t r a m a g i s t r a t u r a i n q u i r e n t e e m a g i s t r a t u r a g i u d i c a n t e " . C o s ì E l e n a D o n a z z a n , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " C h i a c c u s a e c h i g i u d i c a n o n p o s s o n o a p p a r t e n e r e a l l o s t e s s o c o r p o : è u n a q u e s t i o n e d i g a r a n z i a e d i l i b e r t à p e r t u t t i . P l a u d o a l l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o e d e l g o v e r n o M e l o n i , c h e c o n c o r a g g i o e c o e r e n z a s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i u n a r i f o r m a a t t e s a d a a n n i e f o n d a m e n t a l e p e r r a f f o r z a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a " , c o n c l u d e .