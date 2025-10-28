R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l c a r c e r e d u r o a l l ’ e r g a s t o l o o s t a t i v o , d a l l e c o n f i s c h e p r e v e n t i v e a i s e q u e s t r i : a b b i a m o c o s t r u i t o , s u i c r a t e r i d i C a p a c i e v i a D ’ A m e l i o , u n s i s t e m a d i c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a c h e o g g i v i e n e s t u d i a t o e r e p l i c a t o i n t u t t o i l m o n d o . S t r u m e n t i c h e h a n n o t r a s f o r m a t o i l d o l o r e i n f o r z a e l a m e m o r i a i n a z i o n e , r e n d e n d o i l n o s t r o P a e s e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l a t u t e l a d e l l a l e g a l i t à " . C o s ì A n d r e a D e l m a s t r o d e l l e V e d o v e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i o a l l a G i u s t i z i a , i n t e r v e n e n d o a i ' C r i m i n o l o g y a n d I n v e s t i g a t i o n D a y s ' a l l ' U n i v e r s i t à ' G . D ’ A n n u n z i o ' d i C h i e t i . " I n q u e s t o q u a d r o , l a p o l i z i a p e n i t e n z i a r i a s v o l g e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e : c o n i l G o m e i l N i c , o s s e r v a , a s c o l t a , d e c o d i f i c a e p r e v i e n e , f o r n e n d o i n f o r m a z i o n i d e c i s i v e a l l e p r o c u r e a n t i m a f i a e c o n s e n t e n d o d i a n t i c i p a r e d i s e t t i m a n e s e n o n d i m e s i l e m o s s e d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . L ’ I t a l i a è o g g i l a N a z i o n e c o n l ’ a s t i c e l l a p i ù a l t a n e l c o n t r a s t o a l l e m a f i e . U n o r g o g l i o p e r t u t t i n o i e u n e s e m p i o p e r i l m o n d o i n t e r o " , c o n c l u d e .