R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l l a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n è l a r i f o r m a d i N o r d i o n é , c o n t u t t o i l r i s p e t t o , q u e l l a d i B e r l u s c o n i . È u n a r i f o r m a l i b e r a l e , r a d i c a l e e p a n n e l l i a n a , c e r t o n o n p e r f e t t a m a u t i l e p e r a v e r e u n g i u d i c e v e r a m e n t e t e r z o . U n a m a g g i o r a n z a s b a g l i a t a , m a n e t t a r a e n o n g a r a n t i s t a , c h e n o n f a c h e i n a s p r i r e l e p e n e e i n v e n t a r e n u o v i r e a t i m e n t r e s i d i s i n t e r e s s a d e l l e c a r c e r i , h a f a t t o u n a r i f o r m a g i u s t a , e a l r e f e r e n d u m p e r m e è n a t u r a l e v o t a r e s ì ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a i n u n a i n t e r v i s t a a l G i o r n a l e . “ P e n s o c h e g l i e u r o p e i s t i l i b e r a l i e r i f o r m a t o r i - p r o s e g u e - d e b b a n o u n i r s i e c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i p e r p a r t e c i p a r e a u n ’ a l l e a n z a c h e p o s s a b a t t e r e M e l o n i n e l l e u r n e , c h e a l t r i m e n t i p r e n d e r e b b e i l Q u i r i n a l e e f a r e b b e q u e l l o c h e a v e v a p r o m e s s o d i f a r e e p e r f o r t u n a n o n h a f a t t o n e l s u o p r i m o m a n d a t o , i n u n c e r t o s e n s o c o m e n e g l i U s a p e r T r u m p . I n q u e s t o m i r i t r o v o n e l l a p r o p o s t a d i R e n z i d e l l a c a s a R i f o r m i s t a e n o n i n q u e l l a d i C a l e n d a d i u n t e r z o p o l o a u t o n o m o e d e q u i d i s t a n t e ” . “ L ’ o p p o s i z i o n e d e l c e n t r o s i n i s t r a a q u e s t a r i f o r m a è t u t t a p o l i t i c a e n o n d i m e r i t o , m a i o c r e d o c h e u n ’ a l l e a n z a c h e v o g l i a e s s e r e v i n c e n t e n o n p o s s a c h i u d e r s i a r i c c i o s u l l e p o s i z i o n i d e l l a m a g i s t r a t u r a o r g a n i z z a t a ” , c o n c l u d e .