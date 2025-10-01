R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l d e c r e t o g i u s t i z i a è u n p r o v v e d i m e n t o ‘ c e r o t t o ’ , c h e n o n a f f r o n t a l e c a r e n z e s t r u t t u r a l i d e l n o s t r o s i s t e m a g i u d i z i a r i o . L e c a r c e r i r e s t a n o ‘ d i s c a r i c h e s o c i a l i ’ : s o v r a f f o l l a m e n t o , d e g r a d o , m a n c a n z a d i p e r s o n a l e e s e r v i z i , s i t u a z i o n i c h e l e d o n o i d i r i t t i d e i d e t e n u t i e m e t t o n o i n d i f f i c o l t à a n c h e g l i a g e n t i p e n i t e n z i a r i . U n c a r c e r e c o s ì a u m e n t a s o l o l a r e c i d i v a . E i t e m p i d e i p r o c e s s i r i m a n g o n o l u n g h i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l l ’ A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a I l a r i a C u c c h i . " L a d e s t r a n o n d à s o l u z i o n i . S p o s t a r i s o r s e , p r o r o g a , r i m e s c o l a . M a n u l l a c a m b i a d a v v e r o . F i n g e d i f a r e m a n o n f a n u l l a . N o n c i s o n o f o n d i a d e g u a t i , n o n c i s o n o a s s u n z i o n i , n o n c ’ è u n p i a n o s e r i o p e r l a g i u s t i z i a n é p e n a l e n é c i v i l e . E p p u r e , p r o c e s s i r a p i d i e u n s i s t e m a f u n z i o n a n t e s o n o e s s e n z i a l i a n c h e p e r l ’ e c o n o m i a e p e r r e s t i t u i r e f i d u c i a a i c i t t a d i n i . A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a v o t a c o n t r o q u e s t o p r o v v e d i m e n t o c e r o t t o " , c o n c l u d e .