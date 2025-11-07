R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è n e l l ' i n t e r e s s e d e l c i t t a d i n o , s o p r a t t u t t o q u e l l o p i ù d e b o l e . I l c i t t a d i n o d e b o l e s e f i n i s c e n e l l ' i n g r a n a g g i o d e l l a g i u s t i z i a d a i n n o c e n t e , è q u e l l o s u c u i r e s t a n o l e c i c a t r i c i p i ù g r a n d i , p e r d e i l l a v o r o , s i i n c r i n a n o i r a p p o r t i f a m i l i a r i . N o i o g g i a b b i a m o u n o s t r a p o t e r e , s o p r a t t u t t o d u r a n t e l a f a s e d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i , d e l l a p r o c u r a s u l l a d i f e s a e s u l g i u d i c e . L e a c c u s e d i v e n t a n o o r o c o l a t o , e l e a s s o l u z i o n i a r r i v a n o d o p o a n n i " . C o s ì E n r i c o C o s t a d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i i n t e r v e n e n d o a S k y S t a r t . " S u l l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e - p r o s e g u e - d a l 2 0 1 0 a l 2 0 2 4 s o n o s t a t e 1 2 l e c o n d a n n e p e r r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e d i m a g i s t r a t i d e l n o s t r o p a e s e . Q u e s t o f a c a p i r e c o m e l a l e g g e a t t u a l e f a c c i a a c q u a d a t u t t e l e p a r t i . I l C s m o g n i 4 a n n i d e v e s c r i v e r e l e v a l u t a z i o n i d i p r o f e s s i o n a l i t à . S e n o i a b b i a m o i l 9 9 , 4 7 % n e l 2 0 2 1 , 9 9 , 2 3 % n e l 2 0 2 2 , 9 9 , 4 1 % n e l 2 0 2 3 d i v a l u t a z i o n i p o s i t i v e d i m a g i s t r a t i , s i g n i f i c a c h e i l C s m n o n f a i l s u o l a v o r o , p e r c h é l e c o r r e n t i p r o t e g g o n o g l i i s c r i t t i " . " A b b i a m o u n p a e s e i n c u i l a g i u s t i z i a è p e r f e t t a p e r c u i i l o l t r e i l 9 9 % d e i m a g i s t r a t i m e r i t i u n a v a l u t a z i o n e p o s i t i v a ? I o p e n s o p r o p r i o d i n o . D a l 2 0 1 7 a l 2 0 2 4 c i s o n o s t a t e 5 9 3 3 i n g i u s t e d e t e n z i o n i e a p p e n a 9 s a n z i o n i d i s c i p l i n a r i n e i c o n f r o n t i d e i m a g i s t r a t i . L o S t a t o p e r ò h a p a g a t o 2 5 0 m i l i o n i d i e u r o d i r i s a r c i m e n t i " , c o n c l u d e .