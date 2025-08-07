R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " C o m m i s s i o n e d i i n c h i e s t a s u l l e ' ' m a g i e ' d e l C s m ; r i f o r m a d e l l a p r e s c r i z i o n e ; r i f o r m a d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i e d e l t r o j a n ; r i f o r m a d e l l a c u s t o d i a c a u t e l a r e c o n t r o g l i a b u s i ; r i f o r m a d e l s e q u e s t r o d e g l i s m a r t p h o n e c o m e c h i e d e l ' U e ; s a n z i o n i p e r l a p u b b l i c a z i o n e a r b i t r a r i a d i a t t i g i u d i z i a r i ; f a s c i c o l o p e r l a v a l u t a z i o n e d e l m a g i s t r a t o , c o n c o n s e g u e n z e d i c a r r i e r a p e r c h i s b a g l i a ; g i r o d i v i t e a i m a g i s t r a t i f u o r i r u o l o . S e n o n o r a , q u a n d o ? ” . L o s c r i v e s u X E n r i c o C o s t a , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a .