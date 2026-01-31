M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a c a r e n z a d i p e r s o n a l e p e s a s u l l e p e r f o r m a n c e d e l l a g i u s t i z i a m e n e g h i n a a n c h e s e i l D i s t r e t t o d i M i l a n o h a n u m e r i p o s i t i v i r i s p e t t o a l l a m e d i a i t a l i a n a . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l ’ i n t e r v e n t o d i d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ’ A p p e l l o d i M i l a n o G i u s e p p e O n d e i i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o g i u d i z i a r i o . D a i d a t i r e l a t i v i a l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o d e l D i s t r e t t o s i t o c c a c o n m a n o " l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e : l a s c o p e r t u r a c o m p l e s s i v a è d e l 4 0 % , c h e t u t t a v i a s a l e a l 5 3 % p e r i l T r i b u n a l e d i S o n d r i o e g i u n g e a d d i r i t t u r a a l 6 7 % i n a l c u n i u f f i c i d e l G i u d i c e d i P a c e . I l p r o b l e m a a b i t a t i v o e d e l c o s t o d e l l a v i t a i n L o m b a r d i a i n d u c e m o l t e p e r s o n e a r i n u n c i a r e a v e n i r e a l a v o r a r e a l N o r d " . O g n i a n n o l a s i t u a z i o n e " p e g g i o r a " : s e s i c o n s i d e r a c h e l a s c o p e r t u r a d e i s o l i T r i b u n a l i h a r a g g i u n t o l a m e d i a d e l 3 7 % c o n t r o i l 2 9 , 1 % d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e . U n p o ' m e g l i o è l a s i t u a z i o n e d e l l ' o r g a n i c o d e l g i u d i c i : l a s c o p e r t u r a m e d i a d e l D i s t r e t t o " s i a s s e s t a a l 1 8 % " , i n C o r t e d i A p p e l l o , i n v e c e , " c o n t i n u a l ' e m o r r a g i a d i p e r s o n a l e d i m a g i s t r a t u r a " . S u l f r o n t e d e l l e r i s o r s e m a t e r i a l i l a s i c u r e z z a d e g l i e d i f i c i " è m o l t o c a r e n t e " , q u a n t o a l l ’ i n f o r m a t i c a n e i p r o c e s s i s i c o m b a t t e " c o n l a c a r e n z a d i f o n d i " . A f r o n t e d e l l e d i f f i c o l t à , M i l a n o " h a s a p u t o m a n t e n e r e i l p r o p r i o c a p i t a l e r e p u t a z i o n a l e " . N e l s e t t o r e c i v i l e , c o n r i g u a r d o a l s e c o n d o g r a d o d i g i u d i z i o , l e p e n d e n z e u l t r a b i e n n a l i r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 2 % d i q u e l l e t o t a l i c o n u n a “ s e n s i b i l e ” r i d u z i o n e d e l l a d u r a t a d e i p r o c e s s i : 2 2 4 g i o r n i r i s p e t t o a i 2 5 6 d e l l o s c o r s o a n n o . P e r i l p r i m o g r a d o c i v i l e l e p e n d e n z e u l t r a t r i e n n a l i s i a t t e s t a n o a l 7 - 8 % c o n l a m e d i a d e i p r o c e s s i d i 3 5 1 g i o r n i , “ d i g r a n l u n g a i n f e r i o r e a i t r e a n n i ” r i t e n u t i u n t e m p o r a g i o n e v o l e p e r f i n i r e u n p r o c e s s o . L a m a g g i o r p a r t e d e i p r o c e d i m e n t i h a r i g u a r d a t o i r e a t i c o n t r o i l p a t r i m o n i o ( 2 5 % ) , s e p p u r i n d i m i n u z i o n e d e l 4 % ; e c o n t r o l a p e r s o n a ( 1 9 % ) i n a u m e n t o d e l 2 % . S u l f r o n t e p e n a l e , i l 9 9 % d e i p r o c e d i m e n t i p e n d e n t i i n C o r t e d i a p p e l l o è s t a t o i s c r i t t o n e l b i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 e l e p e n d e n z e s i s o n o r i d o t t e d e l 4 % . I l t e m p o m e d i o d i d e f i n i z i o n e d e l p r o c e s s o è d i 2 0 7 g i o r n o c o n t r o i 4 6 7 g i o r n i a l i v e l l o n a z i o n a l e . L e s e n t e n z e c h e h a n n o d e f i n i t o i l g i u d i z i o c o n l a p r e s c r i z i o n e s o n o s t a b i l i ( 6 % ) . I n p r i m o g r a d o , l e p e n d e n z e s o n o a u m e n t a t e d e l 6 % e i n a l c u n i T r i b u n a l i " c o m e B u s t o A r s i z i o , C o m o e P a v i a l ' u f f i c i o G i p - G u p s e m b r a v e r s a r e i n p a r t i c o l a r e d i f f i c o l t à , t a n t o d a a v e r e i l 7 0 % d e l l e p e n d e n z e d e l s e t t o r e p e n a l e . I l d i s p o s i t i o n t i m e d i t u t t i i T r i b u n a l i è " d i g r a n l u n g a s o t t o i t r e a n n i i n d i c a t i c o m e l a d u r a t a d e l g i u s t o p r o c e s s o d a l l a l e g g e P i n t o : t r a n n e B u s t o A r s i z i o g l i a l t r i T r i b u n a l i s o n o a d d i r i t t u r a s o t t o i d u e a n n i " a g g i u n g e . " P r e o c c u p a n t e , p e r c o n t r o , è i l f a t t o c h e n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 s i è r e g i s t r a t o u n l e g g e r o p e g g i o r a m e n t o d i t u t t i g l i i n d i c i d i p e r f o r m a n c e : c ' è d a s p e r a r e c h e s i t r a t t i u n i c a m e n t e d i u n a p a u s a f i s i o l o g i c a d o v u t a a l l a r i l e v a n t e c a r e n z a d e l p e r s o n a l e ” e v i d e n z a i l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ’ A p p e l l o d i M i l a n o . A n c h e n e l “ v i r t u o s o ” d i s t r e t t o m i l a n e s e , r i s p e t t o a l l a m a g i s t r a t u r a o n o r a r i a s u c u i O n d e i c h i e d e u n a r i f l e s s i o n e , “ d o b b i a m o r e g i s t r a r e c a s i , p e r f o r t u n a e c c e z i o n a l i , d i r i n v i i d i c a u s e a l 2 0 3 2 e m i r i f e r i s c o a i g i u d i c i d i p a c e d i B u s t o A r s i z i o " . I l ' r i t o u n i f i c a t o ' i n t r o d o t t o n e l s i s t e m a c h e r i g u a r d a i m i n o r i " n o n è r i s u l t a t o a d e g u a t o " e h a c o m p o r t a t o " u n a l l a r m a n t e a u m e n t o ( + 5 9 % ) d e l l e p e n d e n z e u l t r a t r i e n n a l i d e l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i d e l D i s t r e t t o ; u r g e u n r i p e n s a m e n t o " . A u m e n t a n o a n c o r a i r e a t i c o n t r o i l p a t r i m o n i o " a d o p e r a d i m i n o r i n o n r e s i d e n t i n e l t e r r i t o r i o l o m b a r d o e d e i r e a t i p r e d a t o r i c o m m e s s i i n b r a n c o d a s o g g e t t i c h e f a n n o u s o d i p o l i s o s t a n z e " . I n f i n e , " v a s e g n a l a t o l ' a l l a r m a n t e i n c r e m e n t o d e l f e n o m e n o c o s t i t u i t o d a l l e s e c o n d e g e n e r a z i o n i d i i m m i g r a t i c h e v i v o n o n e l l e p e r i f e r i e d e l l e g r a n d i a r e e u r b a n e e c h e , p e r q u a l c h e r a g i o n e , s i s e n t o n o i n c o n f l i t t o c o n l a s o c i e t à i t a l i a n a . Q u i s i d o v r e b b e c e l e r m e n t e a p r i r e u n a r i f l e s s i o n e s u c o m e l o S t a t o e g l i e n t i L o c a l i d e b b a n o r i s p o n d e r e a q u e s t a e m e r g e n z a " c o n c l u d e O n d e i .