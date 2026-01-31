M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N e l c h i a r o s c u r o d e l l a g i u s t i z i a n e l D i s t r e t t o d i M i l a n o c ' è u n a n o t a " d o l e n t e " : i f e m m i n i c i d i s o n o s t a t i 1 3 , " i n r i l e v a n t e a u m e n t o r i s p e t t o a l l ' a n n o p a s s a t o . L a v i o l e n z a s u l l e d o n n e è u n f a l l i m e n t o d e l l a n o s t r a s o c i e t à n e l s u o i n s i e m e , c h e n o n è r i u s c i t a , n e l p e r c o r s o d i l i b e r a z i o n e c o m p i u t o d a l l e d o n n e i n q u e s t ’ u l t i m o s e c o l o , a d a c c e t t a r e u n a c o n c e z i o n e p i e n a m e n t e p a r i t a r i a d e i r a p p o r t i d i c o p p i a " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l d i s c o r s o d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ a n n o g i u d i z i a r i o p r o n u n c i a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ’ A p p e l l o d i M i l a n o G i u s e p p e O n d e i .